Если США и Израиль примут решение о возобновлении ударов по Ирану, это продемонстрирует их полную неспособность извлекать уроки из своих стратегических ошибок. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он обратил внимание на появление в СМИ сообщений о намерении США и Израиля в ближайшее время возобновить удары по Ирану.

«Если это так, то это означает полную неспособность Вашингтона и Западного Иерусалима извлекать уроки из своих ранее совершенных стратегических ошибок», — написал Ульянов в своем телеграм-канале.

О том, что США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана, ранее сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По их утверждению, американские бомбардировки могут начаться уже на следующей неделе.

Речь идет о плане сторонников президента США Дональда Трампа, с помощью которого глава Белого дома попытается выйти из тупика в конфликте с помощью новых ударов, пишет NYT. Если американский лидер решит возобновить атаки, возможны более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры, говорится в статье.

Еще один вариант плана, по данным источников газеты, предполагает отправку в Иран подразделения спецназа для вывоза или уничтожения высокообогащенного урана, запасы которого находятся в подземном ядерном объекте в Исфахане. Собеседники указывают, что для проведения такой операции потребуются тысячи военнослужащих, что чревато риском больших потерь.

Израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на источник также сообщал, что Тель-Авив готовится к возобновлению в ближайшее время военных действий против Ирана, которые «продлятся от нескольких дней до нескольких недель». «Ждем окончательного решения президента США Трампа», — сказал собеседник канала.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские вооруженные силы готовы возобновить в случае необходимости боевые действия против Ирана.

Иранские власти тоже объявили о готовности к эскалации конфликта.

«Наши вооруженные силы готовы дать достойный ответ на любую агрессию. Ошибочная стратегия и неверные решения всегда приводят к ошибочным результатам», — написал в соцсети Х спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

16 мая The Telegraph cообщила, что представители администрации Трампа призывали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) активнее участвовать в конфликте с Ираном и предлагали им захватить иранский остров Лаван в Персидском заливе.