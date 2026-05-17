Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил близким друзьям, что намерен уйти с поста и сформировать «упорядоченный график» своего ухода. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники, в том числе в кабинете министров.

По словам одного из членов правительства, Стармер «понимает, что нынешний хаос неприемлем», но хочет уйти «достойно и по собственному выбору».

Другой источник Daily Mail утверждает, что высокопоставленные соратники призывают Стармера не делать официальных объявлений до промежуточных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. На них будет баллотироваться мэр Манчестера Энди Бернэм, которого называют одним из ключевых претендентов на пост британского премьера.

В лагере Бернэма тоже считают, что Стармеру не стоит объявлять об отставке до середины июня, поскольку тогда «конкуренция будет более честной».

Еще один сторонник Стармера в кабмине заявил изданию, что премьер не собирается рисковать, дожидаясь результатов выборов в Мейкерфилде, поскольку это «было бы слишком большим личным унижением». Если победит Бернэм, это будет выглядеть так, будто он вынудил Стармера покинуть пост, пояснил собеседник газеты.

Настроение Стармера и его союзников резко менялось на протяжении недели, пишет DM. После череды отставок младших министров правительства премьер «начал понимать, что ему придется смириться с неизбежным».

«Предатели» в близком окружении

Глава британского правительства обратился к высокопоставленным министрам, чтобы узнать их мнение и разработать упорядоченный план дальнейших действий. Однако Стармер испытал «жгучее чувство предательства» после того, как сторонники некоторых членов кабмина выступили с резкими заявления.

По данным Daily Mail, премьера особенно задела статья в The Times депутата от правящей Лейбористской партии Джоша Саймонса, который усомнился, что Стармер способен справиться с ситуацией.

По выражению депутата, который является близким союзником главы МВД Шабаны Махмуд, Стармер «потерял контроль над страной» и должен обеспечить упорядоченный переход власти. Саймонс, представлявший округ Мейкерфилд, в итоге покинул парламент, чтобы туда мог вернуться Энди Бернэм и бросить вызов Стармеру.

Один из сторонников Стармера рассказал газете, что двое министров, которые в публичных заявлениях поддерживали премьера, втайне отправляли своих советников к депутатам, чтобы убедить их добиваться отставки британского лидера.

«Кира больше всего задело то, что люди говорили ему: „Я все еще с тобой“. А потом уходили и продолжали активно координировать свои действия с заговорщиками», — рассказал один из министров.

Как пишет Bloomberg, самым сильным ударом для Стармера стало то, что его призвал к отставке давний соратник, министр энергетики Эд Милибэнд. По данным источников агентства, Стармер ответил отказом, объяснив, что его уход с поста откроет путь к власти главе правопопулистского движения Reform UK Найджелу Фараджу.

«Однако чувство предательства, которое испытал премьер-министр, узнав, что его давний друг в Вестминстере возглавляет усилия по его смещению, лишь усугубило кризис в правительстве», — говорится в публикации.

Издание прогнозирует «затяжную и ожесточенную» борьбу за пост британского премьера ― уже седьмого за последние 10 лет.

Как Стармер привел Британию к хаосу

Оптимизм британских избирателей начал таять практически сразу после прихода лейбористов к власти, пишет Bloomberg. Обнаружив в бюджете дыру размером 22 млрд фунтов стерлингов, новый кабмин отменил популярную субсидию на отопление, чем вызвал гнев пенсионеров.

Затем кабмин столкнулся со скандалом вокруг подарков министрам от состоятельных спонсоров. Летом 2024 года в Британии вспыхнули массовые беспорядки после убийства трех девочек в городе Саутпорте.

После избрания президентом США Дональда Трампа Стармер выбрал по отношению к нему «стратегию лести», чтобы избежать разрыва отношений. Это вызвало раздражение в Лейбористской партии, хотя, по словам союзников премьера, помогло «предотвратить наихудший сценарий». Однако отношения между лидерами двух стран все равно оказались подорваны, поскольку Стармер не поддержал военные действия США в Иране, отмечает Bloomberg.

Ошибкой Стармера также стало назначение послом в США скандально известного Питера Мандельсона, прозванного «Принцем тьмы» за склонность к скандалам и политическим махинациям. Ожидалось, что навыки Мандельсона помогут снискать расположение администрации Трампа. Вместо этого посол оказался в центре нового скандала, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, и был отправлен в отставку.

Неопределенность в британском правительстве спровоцировала резкое падение фунта стерлингов и гособлигаций, треть которых находится в руках иностранных инвесторов. Некоторые инвесторы ожидают, что доходность государственных облигаций превысит 6%, что может ввергнуть Великобританию в рецессию и финансовые трудности.