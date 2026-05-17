Представительница Болгарии Dara с песней Bangaranga одержала историческую для республики победу в финале 70-го музыкального конкурса «Евровидение» в Вене. Результаты опубликованы на сайте мероприятия.

27-летняя певица, настоящее имя которой Дарина Йотова, набрала 516 очков (204 балла по итогам голосования жюри, 312 ― по итогам зрительского голосования). Таким образом, песня Bangaranga победила в обеих системах оценок, что стало первым случаем с 2017 года.

Выступление Dara стало триумфальным возвращением Болгарии на сцену «Евровидения»: с 2023 по 2025 год страна не участвовала в конкурсе из-за финансовых трудностей и отсутствия интереса к мероприятию среди болгарских зрителей.

Поп-хит Bangaranga был написан за пять часов командой международных авторов, рассказала Dara в одном из интервью. По словам певицы, композиция вдохновлена болгарским обрядом кукери для отпугивания злых духов.

«Бангаранга борется с современными демонами внутри нас. Бангаранга — это момент, когда вы выбираете любовь, а не страх. Когда ваше высшее „я“ выходит вперед, становясь сильнее тревоги, сомнений, стыда и внутреннего хаоса», — объясняла девушка в своей соцсети.

Второе место занял исполнитель из Израиля Ноам Беттан с песней Michelle на трех языках: иврите, французском и английском. Из-за участия израильтянина в «Евровидении» конкурс в знак протеста бойкотировали пять стран — Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения.

Во время выступления Беттана в полуфинале в зале раздавались выкрики «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине». Reuters отмечает, что возгласы слышали в основном телезрители, а не присутствующие в зале. Европейский вещательный союз (EBU) и австрийская национальная телекомпания ORF сообщили, что с арены вывели четырех человек, которые мешали другим зрителям.

Перед финалом «Евровидения» в Вене состоялось протестное шествие против участия Израиля. Организаторы акции оценили число участников более чем в 5 тысяч человек. Пропалестинские группы провели концерт под открытым небом с лозунгом «Нет сцене для геноцида».

Полиция Вены ожидала, что в день финала протестующие могут предпринять «блокады и попытки срыва», но этого не произошло.

Ноам Беттан получил в сумме 343 балла, вырвавшись вперед по итогам зрительского голосования (220 баллов). Жюри присудило певцу 123 балла.

Тройку лидеров замкнула представительница Румынии Александра Кэпитанеску с песней Choke Me. Она набрала 296 баллов (64 по итогам голосования жюри, 232 ― по итогам зрительского голосования).

Накануне финала «Евровидения» фаворитами считались австралийская национальная звезда Дельта Гудрем с балладой Eclipse, а также финский дуэт поп-певца Пита Паркконена и скрипачки Линды Лампениус с композицией Liekinheitin («Огнемет»). В итоге Гудрем заняла четвертое место, финны — шестое.

Пятое место досталось 57-летнему итальянскому певцу Салу Да Винчи, исполнившему «диско-гимн о радостях брака» Per Sempre Sì («Навсегда да»).

Украинская певица Виктория Лелека с песней Ridnym («Родным») заняла девятое место (221 балл).

Великобритания снова потерпела крах на «Евровидении»: ее представитель Сэм Бэттл, известный как Look Mum No Computer, получил всего один балл и занял последнее место.

Дискуссия о возвращении России

Накануне гранд-финала «Евровидения» директор конкурса Мартин Грин допустил, что Россия «теоретически» может вернуться к участию в мероприятии. Грин отметил, что отстранение РФ было вызвано не военной операцией на Украине, а исключительно действиями государственной телерадиокомпании ВГТРК, независимость которой от властей не удалось доказать.

Участие Израиля в «Евровидении» Грин объяснил отсутствием «глобального консенсуса» относительно конфликта в секторе Газа.

«Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, нужно подождать», — сказал директор песенного конкурса.

Заявление Грина раскритиковали на Западе, в том числе депутаты британского парламента и испанская телерадиокомпания RTVE. Представитель Либерально-демократической партии Том Гордон назвал слова главы «Евровидения» «моральной трусостью».

«Теперь мы понимаем, что дело вовсе не в принципе, а в формальности», — сказал депутат, комментируя слова Грина о России.

Президент RTVE Хосе Пабло Лопес назвал высказывания Грина «вопиющим оскорблением европейских ценностей».

На волне критики директор «Евровидения» уточнил, что «никаких переговоров о возвращении российской команды не ведется», и планов на этот счет нет.

Член комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов заявил, что России не нужен конкурс, где проводятся выступления «с демоническими образами, мужчинами в женских образах, артистами, которые позиционируют себя бесполыми монстрами, и прочими попытками шокировать публику любой ценой».