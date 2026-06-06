Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира Большого шлема.

В финале соревнования в Париже россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую. Матч завершился со счетом 6:3; 6:2.

Мирра Андреева является первой ракеткой России, а в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает восьмое место. Хвалиньская — на 114-м месте мирового рейтинга.

Для Андреевой это первый титул на турнирах «Большого шлема», до этого ей не удавалось дойти до финала. После победы на «Ролан Гаррос» 19-летняя россиянка возглавит чемпионскую гонку WTA, отмечает РБК Спорт.

Россиянки не проходили в финал турниров «Большого шлема» в одиночном разряде пять лет. В 2021 году до финальной стадии «Ролан Гаррос» дошла Анастасия Павлюченкова, уступившая в итоге представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

Из россиянок «Ролан Гаррос» в одиночном разряде ранее выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).