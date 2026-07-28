Минобороны РФ сообщило об уничтожении 356 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 28 июля. По данным региональных властей, дроны попали в жилые дома, есть пострадавшие.

Как следует из сводки Минобороны, беспилотники были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским морем.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс», что с 20:30 вечера 27 июля до 6:30 утра 28 июля в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. По словам столичного градоначальника, большая часть БПЛА была нейтрализована средствами противовоздушной обороны «на дальних подступах».

Силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над Московской областью, в том числе над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В подмосковном Чехове дрон попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется. В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке.

В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», в результате атаки беспилотников загорелся частный дом, пожар потушили. В момент происшествия людей в доме не было, уточнил Воробьев. В СНТ «Ромашкино» (село Дубна) фрагменты БПЛА повредили дачный дом, пострадавших нет.

На фоне атаки в объединенной компании RWB сообщили, что логистический комплекс Wildberries в Коледино работает в штатном режиме.

В городском округе Подольск в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения, сообщил глава округа Григорий Артамонов. По его данным, в деревне Коледино поврежден забор частного дома, в деревне Бережки обломки дронов упали на территории частных домов, а в лесном массиве возникло возгорание. Информация о пострадавших не поступала, уточнил Артамонов.

В Рязанской области один человек пострадал после попадания беспилотника в многоквартирный дом, ему оказана медпомощь, сообщил губернатор региона Павел Малков. Осколками БПЛА повреждена часть квартир.

Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры: в Сасовском округе — опора линии электропередачи, в Касимовском округе — водонапорная башня и линия электропередачи, в Клепиковском округе — вышка сотовой связи.

В Воронежской области в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление трех хозяйственных построек и частного дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Шебекине беспилотник атаковал гражданский рейсовый автобус, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По предварительным данным, обошлось без жертв, пострадали 19 человек, из них 18 госпитализировали. Шестеро находятся в тяжелом состоянии.

В Брянской области три человека получили ранения в результате атак ВСУ, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. В Стародубском районе после атаки БПЛА на предприятие ранена женщина, в Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. Еще один мужчина получил ранения в результате удара беспилотника по автопоезду в Унечском районе.

Ночной атаке беспилотников ВСУ также подверглись энергообъекты Восточного Крыма, часть населенных пунктов обесточена, сообщило «Крымэнерго».