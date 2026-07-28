В Московский областной суд поступила апелляция топ-менеджера The Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира, осужденного в России за провоз мармелада с запрещенным веществом. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе Московского областного суда.

Жалоба была зарегистрирована 27 июля 2026 года.

Химкинский городской суд в мае 2026 года приговорил гражданина Индии Судхира к 2,5 года колонии и штрафу в 30 тыс. руб. за незаконный провоз мармелада с тетрагидроканнабинолом, который топ-менеджер Disney ввез в Россию по рецепту американского врача. Прокуратура запрашивала более шести лет колонии, но судья Анна Сотникова учла признание вины и раскаяние Судхира.

В интервью RTVI невеста Судхира Даниэлла Де Орси рассказала, что он ждет решения апелляционного суда и раскаивается в своей ошибке. Параллельно пара готовит с юристами прошение на имя президента России Владимира Путина.

Сегодня, 28 июля, стало известно о похожем случае в Шереметьево. Как сообщили Telegram-каналу «Осторожно, новости» в Федеральной таможенной службе, на «зеленом» коридоре аэропорта служебная собака заинтересовалась чемоданом 50-летнего иностранца, прилетевшего из Дохи. Среди вещей таможенники нашли пластиковую банку с надписью Peach Bellini, внутри которой оказалось 22 грамма желтого мармелада с тетрагидроканнабинолом.

В отношении мужчины возбудили дело о контрабанде наркотиков в значительном размере (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ), суд приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу в 30 тыс. руб. О задержании иностранца также писал Telegram-канал «112», уточнив, что вещество в мармеладе обнаружила служебная собака по кличке Брауни.