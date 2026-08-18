Если в Словакии продолжится рост тарифов на газ, страна может оказаться в ситуации, когда заводы будут платить за энергию значительно больше, чем их конкуренты в других частях мира. Об этом заявила RTVI словацкая журналистка и политический обозреватель Михала Гановска.

По ее словам, почти два десятилетия у Словакии было преимущество благодаря связям с Россией.

«Российский газ поступал в Словакию через Украину, далее шел в Европу, а Словакия была не только потребителем, но и важной транзитной страной», — напомнила Гановска.

Однако теперь Словакия потеряла существенную часть транзита, а словацкая промышленность сталкивается с ростом издержек, отметила журналистка. В этой связи Братислава «не должна быть послушным получателем решений, принятых в рамках ЕС», считает собеседница RTVI.

«Если десятилетиями российский газ мог поступать в Европу по существующей инфраструктуре, тогда нужно открыто обсудить, было ли разумно политически закрыть этот маршрут без уверенности в том, что замена будет столь же доступной и экономически выгодной», — резюмировала Гановска.

Ранее словацкие СМИ сообщили, что остановка транзита российского газа через территорию Украины в начале 2025 года продолжает оказывать негативное влияние на экономику Словакии. Как пишет издание Pravda, чтобы компенсировать потери, с мая оператор газотранспортной системы республики Eustream увеличил тарифы для потребителей на 10%.

«Изначально компания предлагала увеличить тарифы на главных пограничных пунктах примерно на 70%», — говорится в статье.

Если в 2024 году Eustream транспортировал около 17,8 млрд кубометров газа, то уже в 2025-м этот показатель рухнул до 5,4 млрд кубометров. Аналогичный объем прокачки прогнозируется на 2026 год. При этом техническая мощность словацкой газотранспортной системы составляет порядка 90 млрд кубометров в год. Таким образом, сейчас она загружена лишь на 6%. На этом фоне словацкий оператор сократил пятую часть штата (около 120 из 600 сотрудников) и урезал операционные расходы.

До 2025 года, когда были прекращены поставки газа в Словакию по восточному маршруту, Eustream зарабатывала главным образом на транзите российского газа через словацкую территорию в Чехию, Австрию и государства Западной Европы, напоминает Pravda. Компания была одной из самых прибыльных в стране, однако после прекращения транзита «эта модель практически развалилась», указывает Pravda.

В числе предприятий, столкнувшихся с ростом финансовых издержек, оказался производящий азотные удобрения химзавод Duslo Šaľa, который является крупнейшим потребителем газа в Словакии. Из-за возросших цен на газ производство аммиака на заводе было ограничено до технологического минимума.

Зампред правления Duslo Šaľa Эмил Махо заявил, что даже 10-процентное повышение тарифов, действующее с мая, увеличило годовые расходы предприятия на 1 млн евро в год, а в случае их дальнейшего роста эта сумма может вырасти многократно. Рост цен закладывается в стоимость удобрений, что в свою очередь приводит к увеличению затрат сельхозпроизводителей и удорожанию продуктов питания.