Словакия хочет заключить контракт на закупку газа у Азербайджана не менее чем на 10 лет. Об этом сообщил в интервью Report словацкий вице-премьер и министр окружающей среды Томаш Тараба, находящийся в Баку с визитом.

«Мы обсуждаем заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном, минимум на 10 лет. <…> Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером», — сказал он.

Как пояснил вице-премьер, единственным вопросом остается способ доставки азербайджанских энергоресурсов в Центральную Европу. Стороны сейчас обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме.

Тараба также выразил благодарность Баку за то, что во время кризиса поставок, в том числе из Украины несколько месяцев назад, Азербайджан «был очень активен в обеспечении поставок» в Словакию.

Украина с 27 января прекратила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, ссылаясь на то, что его участок якобы получил серьезные повреждения после удара российских войск. Гендиректор украинской госкомпании «Нафтогаз» Сергей Корецкий утверждал в разговоре с Financial Times, что в результате в резервуаре на 75 тыс. кубометров нефти вспыхнул пожар, «на тушение которого ушло 10 дней».

В феврале премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в том, что он намеренно затягивает возобновление поставок по «Дружбе», чтобы заставить Венгрию сменить бескомпромиссную позицию по вопросу членства Украины в ЕС.

Позднее в том же месяце Фицо пригрозил, что Словакия прекратит аварийные поставки электроэнергии Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский в ближайшие дни не возобновит транзит нефти по «Дружбе».

В апреле лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр за пару недель до своего вступления в должность премьера страны потребовал от Зеленского запустить прокачку российской нефти по «Дружбе» в соответствии с данными обещаниями. Он сказал, что не советует президенту Украины идти по пути шантажа.

Поставки по «Дружбе» в Словакию и Венгрию возобновились 22 апреля.