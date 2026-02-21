Словакия прекратит аварийные поставки электроэнергии Киеву, если президент Украины Владимир Зеленский до 23 февраля не возобновит транзит нефти в республику по трубопроводу «Дружба». Об этом словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил в соцсети Х.

По его словам, с начала российско-украинского конфликта Братислава делает для Украины «гораздо больше, чем некоторые другие страны».

«Украинский президент отказывается понимать нашу миролюбивую позицию, и поскольку мы не поддерживаем войну, он ведет себя неподобающим образом по отношению к Словакии», — заявил Фицо.

Он отметил, что Киев сначала остановил поставки газа в Словакию, причинив стране ущерб в размере €500 млн в год, а теперь прекратил поставки нефти. Это приводит к дальнейшим убыткам и создает логистические трудности, пожаловался Фицо.

Он отметил, что Братислава не может воспринимать отношения с Киевом «как билет в один конец, выгодный только Украине».

«Словакия — гордая и суверенная страна, и я гордый и суверенный словак. Если поставки нефти в Украину не возобновятся в понедельник [23 февраля], я попрошу государственную акционерную компанию SEPS прекратить аварийное электроснабжение Украины», — пригрозил словацкий премьер.

Он подчеркнул, что только в январе 2026 года аварийных поставок, необходимых для стабилизации энергосистемы Украины, потребовалось в два раза больше, чем в течение всего 2025-го.

Фицо заявил, что Зеленский относится к Словакии как к «враждебной стране», и назвал поведение украинского президента «недопустимым». В связи с этим премьер республики считает «абсолютно правильным» отказ Словакии участвовать в предоставлении Украине военного кредита на сумму €90 млрд.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 февраля не исключил, что Будапешт при необходимости тоже прекратит поставки электроэнергии на Украину из-за ситуации вокруг трубопровода «Дружба». Политик отметил, что Венгрия поставляет Киеву «значительная часть» энергии, и если это остановить, «могут произойти серьезные последствия».

Ранее Орбан заявил, что его страна будет блокировать военный кредит Украине до тех пор, пока не возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Премьер обвинил Киев в том, что тот пытается создать перебои в поставках топлива в Венгрию и повысить цены на него перед венгерскими парламентскими выборами.

«Блокируя транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», Украина нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, нарушая свои обязательства перед ЕС. Мы не поддадимся на этот шантаж», — написал Орбан на своей странице в Х.

Проблемы с поставками нефти

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» прекратились 27 января. Украинская сторона заявила, что участок «Дружбы» якобы был поврежден после российской атаки, в связи с чем пришлось приостановить транзит.

Роберт Фицо обвинил Киев в намеренном затягивании запуска трубопровода. По его мнению, таким образом украинские власти хотят надавить на Венгрию и заставить ее отказаться от блокировки вступления Украины в ЕС.

«Я воспринимаю происходящее сегодня вокруг нефтяной отрасли как политический шантаж в отношении Венгрии из-за ее бескомпромиссной позиции по вопросу членства Украины в ЕС», — говорил Фицо.

Он предположил, что поставки российской нефти по «Дружбе» в Братиславу и Будапешт могут возобновиться только в том случае, если «Венгрия согласится на членство Украины в ЕС».

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто согласился с тем, что Зеленский «по политическим соображениям» решил не возобновлять поставки нефти по «Дружбе». По словам политика, с технической точки зрения трубопровод «полностью [для этого] пригоден».

Виктор Орбан также утверждает, что нефтепровод «Дружба» «полностью функционален». По его мнению, решение Украины не возобновлять поставки российской нефти по трубопроводу может быть связано с предстоящими в апреле парламентскими выборами в Венгрии.

«Украинцы заинтересованы в том, чтобы в Венгрии было дружественное Украине правительство. <…> Украина заинтересована в том, чтобы в Венгрии воцарился хаос, <…> за который заплатит народ, и таким образом они смогут повлиять на создание благоприятного для себя правительства», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Орбан выразил надежду, что Еврокомиссия «вызовет и допросит» украинские власти, поскольку они, по словам венгерского премьера, «ставят под угрозу энергетическую безопасность стран — членов ЕС».

На время, пока поставка российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» невозможна, страны решили импортировать ее морским путем. Сийярто уточнил, что необходимые объемы могут прибыть в Венгрию к концу марта.

Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен в свою очередь заявила, что ЕК не будет торопить Украину с восстановлением поставок по «Дружбе».

«Мы находимся в контакте со всеми сторонами, <…> чтобы внести ясность в сроки ремонта. Мы не подталкиваем Украину, не оказываем на нее давления и не устанавливаем крайних сроков», — пояснила она (цитата по РИА Новости).

«Европейская правда» пишет, что 20 февраля миссия Украины при ЕС направила Еврокомиссии письмо с предложением использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другую инфраструктуру Украины, включая нефтепровод «Одесса — Броды».

В письме также отмечается, что украинские специалисты проводят детальный осмотр поврежденного участка «Дружбы» и оценивают возможность оперативного возобновления транспортировки нефти по этому трубопроводу.