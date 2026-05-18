Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал превратить границу с Южной Кореей в неприступную крепость, прежде всего за счет «идей и убеждений» — главным секретом «боевой мощи» армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Об этом глава государства заявил на встрече с командирами армейских дивизий и бригад.

На мероприятии присутствовали начальник Генштаба КНА Ли Ен Гир и советник Минобороны КНДР Пак Чон Чхон. Ким Чен Ын объявил о необходимости укрепления частей на южной границе, назвав превращение пограничной линии в «неприступную крепость» одним из ключевых направлений партийной политики в сфере защиты территории.

Он также высказался о готовности переформировать структуру военных организаций и усилить передовые части в военно-техническом отношении.

По его словам, Народная армия должна «хранить в душе твердую веру» в свое дело и непрерывно вести идеологическую революцию, «подавляя врага идеями и убеждениями». Только тогда она сможет надежно защищать «честь и статус самой сильной в мире армии», подчеркнул Ким Чен Ын.

«Следует защитить Родину идеями и убеждениями, прежде чем защитить физической силой, а идеи и убеждения — единственный секрет боевой мощи нашей армии, позволяющий превышать даже предел физической силы», — передает ЦТАК слова северокорейского лидера.

Лидер КНДР назвал тренировки по совершенствованию боевой подготовки главным занятием в армии и потребовал привести систему учений в порядок в соответствии с «меняющимся характером современной войны».

В связи со стремительной модернизацией военно-технического оснащения он призвал заново сформулировать понятие операций во всех пространствах и ускорить применение новых концепций в боевой подготовке. По его словам, если будут выполнены задачи на предстоящую пятилетку, «боеготовность стратегических действий армии будет обновлена до уровня, несравнимого с нынешним».

«Все командиры армии должны сохранять повышенное классовое сознание и сознание о главном противнике и оставаться верными долгу защиты суверенитета в постоянной полной готовности», — подчеркнул он.