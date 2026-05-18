Кир Стармер с большой вероятностью войдет в историю как очередной провалившийся премьер-министр Великобритании, заявил 360.ru политолог Сергей Станкевич.

По его словам, внутри страны «развивается бунт» против правительства и лично Стармера на фоне проблем в экономике и миграционной политике.

«И этот страшный скандал, когда он фактически продавил назначение своего приятеля Питера Мандельсона послом в Соединенные Штаты, скрывая информацию, что этот самый Питер Мандельсон был на острове Джеффри Эпштейна и по уши в этой скандальной истории сидит», — добавил политолог.

Отправной точкой для политического кризиса стали разгромные результаты выборов, по итогам которых правящая Лейбористская партия потеряла порядка 4 тыс. мест, продолжил Станкевич.

«Это стало последней каплей. Сейчас уже больше 80 членов парламента от Лейбористской партии выступают за его отставку, этого достаточно», — пояснил собеседник 360.ru, отметив, что уже есть два претендента на его пост: мэр Большого Манчестера Эндрю Бернэм и экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг.

Станкевич не исключил проведение досрочных выборов в Великобритании, на которых может победить лидер правопопулистской Reform UK Найджел Фарадж. По словам политолога, эта партия «принципиально настроена на полное переформатирование британской государственности».

Шансы на то, что Стармеру удастся уйти в отставку на своих условиях, Станкевич оценил как минимальные. Он связал это с тем, что в Британии, в частности в Лондоне, прошли массовые митинги.

«Идет последний торг со стороны Стармера, который, скорее всего, для него ничем хорошим не закончится», — отметил политолог, предположив, что лейбористы будут настаивать на его полном уходе со всех партийных позиций.