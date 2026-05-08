В Великобритании подсчет голосов по итогам муниципальных выборов 7 мая показывает, что правящая Лейбористская партия терпит «катастрофическое поражение», передает Sky News. Абсолютный триумфатор — правопопулистская Reform UK во главе с идеологом Brexit Найджелом Фараджем.

Выборы прошли в 136 муниципальных советах Англии, а также в парламенты Шотландии и Уэльса. В шести районах Лондона состоялись прямые выборы мэров.

После подсчета больше 45% голосов расклад выглядит так: лейбористы потеряли почти 370 мест, тогда как Reform UK забрала почти 530 новых мест в советах, сообщает BBC.

Среди прочего партия Фараджа впервые с момента своего появления в 2018 году (тогда она была известна как «Партия Brexit») получила большинство в одном из муниципальных советов Лондона.

В целом, «реформисты» лидируют среди всех с большим отрывом и демонстрируют самое мощное усиление своих позиций. Напротив, традиционные британские партии — лейбористы и консерваторы — понесли значительные потери.

При этом по числу завоеванных мест обе партии отстали не только от Reform UK, но и от либерал-демократов, которые улучшили свои прежние показатели.

Партия «зеленых» пока получает чуть более сотни мест, но это почти в четыре раза больше, чем у них было до выборов.

Прошедшее голосование рассматривают в стране как проверку лидерских качеств премьера Кира Стармера, отмечает Sky News. Местные обозреватели считают, что после столь провального результата правящей партии на него усилится давление с требованием уйти в отставку.

Сам глава кабинета заявил, что поражение лейбористов является «болезненным» и «очень тяжелым», но он не собирается уходить от ответственности и покидать пост.

«Это действительно очень суровые результаты. Избиратели дали понять, какого темпа перемен они хотят достичь, как хотят жить, и какие задачи должны решать избранные ими лица. Я не собираюсь уклоняться от решения этих задач и ввергать страну в хаос», — сказал Стармер.

Фарадж, празднуя первую победу своей партии в лондонском районе Хаверинг, заявил, что результаты выборов представляют собой «поистине исторический сдвиг в британской политике».

«Мы привыкли мыслить о политике в категориях левых и правых, и тем не менее, реформистское движение добивается успеха в регионах, которые всегда были консервативными», — отметил он.

По словам Фараджа, Reform UK «убедительно доказывает», что способна побеждать лейбористов даже в тех областях страны, где они доминировали еще со времен окончания Первой мировой войны. Он заключил, что «лучшее еще впереди».

Впечатляющие результаты «реформистов» показывают степень разочарования британских избирателей старейшими партиями, особенно их неспособностью разобраться с проблемами экономики и миграционной политики, пишет «Русская служба Би-би-си».