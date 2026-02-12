Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж укрепляет свои позиции в Великобритании. Он перетянул на свою сторону нескольких консерваторов, включая бывших министров, а его самого начинают воспринимать как главного оппонента Кира Стармера. И все это — в разгар скандала вокруг правящей Лейбористской партии из-за файлов Эпштейна. Приведет ли ситуация к тому, что Фарадж окажется в кресле премьер-министра Соединенного Королевства — в материале RTVI.

Тори решились на реформы

Спустя более чем полтора года после парламентских выборов число мест Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») в Палате общин Великобритании увеличилось почти вдвое — с пяти до восьми. Все дело в том, что в январе сразу три тори перешли в ряды движения Найджела Фараджа: Роберт Дженрик, Эндрю Росинделл и, вероятно, самый громкий «трансфер» — бывшая глава британского МВД Суэлла Браверман.

Как и Фарадж, Браверман занимает жесткую антимиграционную позицию. Это соответствует политическому курсу Reform UK, направленному в том числе на борьбу с нелегальной миграцией и защиту британских границ.

Подобная риторика, а также растущая популярность реформистов и привлекает более правое крыло Консервативной партии. За последние почти два года к Reform UK примкнули более 20 бывших и нынешних членов британского парламента от тори.

Хотя парламентское представительство Reform UK остается более чем скромным, в последние годы партия добивается значительных для себя достижений. По итогам выборов 2024 года правым популистам удалось не только впервые попасть в 650-местную Палату общин, но и занять третье место с впечатляющими 14,3% голосов. Тогда Reform UK поддержали чуть больше 4,1 млн избирателей, в то время как тяжеловесов британской политики — консерваторов и лейбористов — 6,8 млн и 9,7 млн соответственно.

Партия Фараджа закрепила успех на муниципальных выборах в мае 2025 года, которые принесли ее кандидатам большинство мандатов. Теперь же политик возлагает большие надежды на следующие муниципальные выборы — они состоятся 7 мая, меньше чем через три месяца.

В текущем политическом забеге Reform UK идет «ноздря в ноздрю» с двумя главными партиями Великобритании, рассказала RTVI руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Согласно данным YouGov на 9 февраля, рейтинг реформистов составляет 27% против 19% у лейбористов и 18% у консерваторов.

При этом эксперт подчеркнула, что муниципальные кампании уступают в политическом весе парламентским. А следующие выборы в парламент Великобритании, как ожидается, пройдут совсем нескоро — в 2029 году.

«Муниципальные выборы не имеют столь значимого характера, как всеобщие парламентские. Соответственно, избиратели могут проголосовать против „своих“ партий, чтобы выразить им недовольство, но придерживаются партийной лояльности на выборах в Палату общин», — сказала Елена Ананьева.

Reform UK способна взять верх на муниципальном уровне и в этом году, однако «экстраполировать результат на общенациональные выборы не следует», считает эксперт.

От Brexit к Стармеру

Созвучное призыву название «Реформировать Соединенное Королевство» — не первое имя партии Найджела Фараджа. Она появилась в 2018 году как Brexit Party («Партия Brexit») и была переименована в Reform UK после выхода Великобритании из состава ЕС. Известный своими евроскептическими взглядами, Фарадж годами выступал против Брюсселя с трибуны Европарламента и активно продвигал идеи Brexit.

Следующей мишенью Фараджа становится действующая британская власть. Политик уже потребовал, чтобы глава лейбористов Кир Стармер подал в отставку с поста премьер-министра из-за скандала вокруг влиятельного представителя Лейбористской партии Питера Мандельсона. При Стармере тот получил должность посла Великобритании в США, однако лишился ее вследствие своей дружбы с секс-преступником Джеффри Эпштейном.

На этом фоне свои полномочия сложил глава аппарата Стармера Морган Максуини, взяв на себя ответственность за выдвижение Мандельсона в послы. Такой шаг поставил под вопрос политическое будущее самого премьер-министра Великобритании, однако тот заверил, что покидать резиденцию на Даунинг-стрит, 10, не собирается.

Между тем Фарадж полагает, что «нестабильность» лейбористов ставит под сомнение долгосрочность их пребывания у власти и повышает вероятность досрочных выборов в парламент. По словам лидера реформистов, следующие парламентские выборы вполне могут пройти не в 2029-м, а уже в 2027 году.

«В сентябре я сказал здесь, что, по моему мнению, всеобщие выборы состоятся в 2027 году. Разумеется, меня высмеяли. Я по-прежнему придерживаюсь этого мнения, но это может случиться куда раньше. Все это может просто развалиться», — заявил Найджел Фарадж на митинге Reform UK в Бирмингеме 9 февраля.

Впрочем, пока у лейбористов есть контроль над Палатой общин, они не станут рисковать им ради досрочных выборов, которые «при своих провальных рейтингах неизбежно проиграют», считает Елена Ананьева.

«Опросы, которые проводят с учетом мажоритарной системы голосования, показывают на данный момент, что „Реформировать Соединенное Королевство“ получит относительное большинство голосов и мест в Палате общин, но не абсолютное большинство в 326 мест. Иными словами, она сможет сформировать правительство меньшинства, что ненадолго, либо попытаться создать коалиционное правительство», — сказала собеседница RTVI.

По ее мнению, несмотря на переход «несколько видных тори» в партию Фараджа, вероятность союза консерваторов с реформистами остается крайне низкой.

«Однако до выборов 2029 года по политическим меркам еще очень далеко, и скандалов будет достаточно — в том числе и в партии Фараджа, ведь политическая фортуна изменчива», — отметила Елена Ананьева.

Фарадж идет «на новенького»

Найджел Фарадж набирает политические очки в Великобритании как благодаря своим личным качествам, так и кризисным явлениям во внутриполитической жизни королевства. Находившиеся у власти в течение 14 лет консерваторы и сменившие их лейбористы сегодня вызывают у британцев «серьезное разочарование», сказала Елена Ананьева.

Однако, продолжает эксперт, согласно опросам, британские избиратели «не очень хотят» видеть Фараджа премьер-министром даже при всей его харизматичности.