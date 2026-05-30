Грузия планирует выставить на аукцион коллекцию вин, в том числе датированных началом XIX века, которая некогда принадлежала советскому вождю Иосифу Сталину. На вырученные средства власти хотят открыть в стране школу виноделия, пишет Reuters.

Грузинское правительство, владеющее хранилищем из примерно 40 тыс. бутылок редких национальных и французских вин в Тбилиси, впервые вскрыло его на этой неделе, говорится в публикации.

Как рассказывает агентство, Сталин был страстным ценителем и коллекционером вин. В его винотеке были известные сорта бордо из бывших императорских запасов, принадлежавших Александру III и Николаю II. После революции 1917 года коллекцию Романовых конфисковали, и Сталин стал ее хранителем, постепенно добавляя свои любимые грузинские сорта.

На сайте Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии говорится, что в винном погребе на территории винодельни № 1 в Тбилиси хранится около 20 тыс. коллекционных бутылок.

«Коллекция включает в себя как грузинские, так и зарубежные вина премиум-класса, выдержанные более двух столетий», — сказано в сообщении ведомства.

Эти бутылки планируется идентифицировать и проверить их состояние.

«Эта коллекция вин — большое сокровище. <…> Последнее описание коллекции было дано в 2002 году. Важно оценить ее текущее состояние и использовать для популяризации грузинского вина», — заявил глава министерства Давид Сонгулашвили.

В новости за сайте ведомства имя Сталина не упоминается.

На открытии погреба Сонгулашвили подтвердил, что коллекция вин «хранит память» о Сталине, а также о французском императоре Наполеоне Бонапарте. В Национальном агентстве вина не исключили, что энотека может содержать напитки из собраний других исторических личностей.