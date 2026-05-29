На заправках Севастополя закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Временно нет АИ-92 и АИ-95. Ожидаем в течение дня поставок топлива», — написал он.

Глава города отметил, что на некоторых заправках сетей АТАН и ТЭС есть дизельное топливо «ультра» и попросил отнестись к ситуации с пониманием. Он также сообщил о продолжающихся сложностях в логистической сфере, «причины которых известны».

Развожаев заявил, что руководство Севастополя и Крыма старается в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию. Вопрос поставки топлива на полуостров находится на контроле Минэнерго и Минтранса России, отметил губернатор.

За неделю до этого Развожаев сообщил о решении ограничить продажу топлива на заправках сети ТЭС «во избежание ажиотажа»: не более 20 литров в автомобиль или канистру. Аналогичная мера вводилась в Севастополе в конце сентября, когда продажу бензина ограничили 30 литрами.

«Известия» писали, что в Великом Новгороде также было введено ограничение на продажу более 20 литров бензина марки АИ-95, а в Твери разрешается приобрести не более двух канистр. При этом предупреждений об этом на заправках нет, отметило издание.

В середине мая «Коммерсантъ» написал о нехватке бензина АИ-95 из-за внеплановых ремонтов НПЗ, снижения первичной переработки и сезонного роста потребления. Источник в отрасли заявил газете о сформировавшемся дефиците предложения этой марки.