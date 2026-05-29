Военнослужащему одного из подразделений Минобороны России Максиму Кошкареву предъявили обвинение в Москве по делу о подделке работ скульптора и художника Эрнста Неизвестного. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2020 по 2026 год Кошкарев организовал работу преступной группы, участники которой без разрешения правообладателей создали не менее 30 художественных произведений от имени Неизвестного.

Поддельные картины и скульптуры фигуранты продавали частным коллекционерам из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Мурманской областей, а также за границей, получив не менее 90 млн рублей.

Кошкареву вменяется незаконное использование объектов авторского права, приобретение, хранение и перевозка контрафактных произведений в целях сбыта, а также мошенничество в особо крупном размере (п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 159 УК).

Во время обысков по уголовному делу, проведенных в том числе в Третьяковской галерее, были изъяты 37 картин и 10 скульптур. Проводится экспертиза авторства произведений и другие следственные действия.

Суд удовлетворил ходатайство военного следователя, избрав в отношении Кошкарева меру пресечения, связанную с ограничением свободы. Его имущество общей стоимостью более 128 млн рублей арестовано.

Выставка «Эпоха Неизвестного», приуроченная к 100-летию мастера, проходила в Новой Третьяковке на Крымском Валу с 6 декабря по 12 мая. По данным «Московского комсомольца», среди 150 работ художника оказались свежие отливки скульптур по авторским формам, выданные за старые произведения.

Издание утверждает, что свидетелями по делу проходят основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и гендиректор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина. Куратором выставки Неизвестного выступала научный сотрудник кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ Елена Грибоносова-Гребнева.

Хранители коллекции Неизвестного из собрания Третьяковской галереи, по сведениям МК, не участвовали в отборе и исследовании всех произведений для выставки.

Третьяковская галерея проинформирована о расследовании, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе музея.