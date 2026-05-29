Заявление лидеров ЕАЭС по Армении, принятое 29 мая главами России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана на встрече в Астане, не означает ультиматума и давления на Ереван. Речь идет о том, что армянской стороне предстоит определиться до конца года , вступать в ЕС или оставаться в составе Евразийского экономического союза. Такое мнение в беседе с RTVI высказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Здесь вопрос не про давление, это вопрос про выбор. Дата подобрана достаточно здраво — 7 июня в Армении пройдут выборы, сформируется новая властная конфигурация, и у Еревана будет время до декабря, чтобы определиться с планами на будущее», — отметил Станислав Притчин.

Если Армения принимает решение вступать в Европейский союз — а уже есть нормативные документы, которые утверждены и парламентом, и премьер-министром, — то, соответственно, «это уже имеет определенный юридический вес».

«Особенно с учетом того, что Армения игнорирует личное присутствие, встает вопрос о том, каким образом она будет принимать решение о своем будущем. Мне сложно это воспринимать как давление. Это, скорее, запрос на ответ по реальной ситуации», — ответил эксперт на вопрос RTVI.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в заявлении президентов, которые постановили доложить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года «о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который не полетел в Астану из-за участия в предвыборной кампании, ранее заявлял, что не собирается спешить с проведением референдума.

«Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений, и я еще раз говорю, что, пока не возникнет необходимость, мы не будем выносить этот вопрос на повестку дня», — говорил Пашинян.