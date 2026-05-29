Генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин объявлен персоной нон грата, само генконсульство будет закрыто. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан после заседания Высшего совета обороны в связи с попаданием беспилотника в многоэтажку в городе Галац. Минобороны страны ранее заявило, что дрон был российским.

«Ночью произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали двое граждан Румынии, и вся ответственность за этот инцидент лежит на России», — заявил румынский лидер, чью речь приводит FocusPress.

Дан раскритиковал некоторых политиков страны и лидеров общественного мнения, которые после произошедшего «пытаются оправдать Россию». Их высказывания глава государства назвал «безответственными».

Ранее президент Румынии назвал случившееся «самым серьезным инцидентом, затронувшим территорию страны» с начала военной операции России на Украине.

«Мы примем соразмерные действия в отношении Российской Федерации. <…> Беспрецедентный характер события требует твердого, скоординированного и соразмерного ответа — на национальном, союзническом и международном уровнях», — написал Дан в X.

Он добавил, что Румыния официально обратилась к союзникам с просьбой перебросить в страну дополнительные средства противодействия беспилотникам, а также проинформирует Совет Безопасности ООН.

Румынский лидер также сообщил, что попросил МИД незамедлительно представить список мер, которые необходимо принять в сфере отношений с РФ и которые были бы «соразмерны этой крайне серьезной ситуации».

МИД Румынии в связи с инцидентом вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева.

Генсек НАТО Марк Рютте, со своей стороны, сообщил в X, что провел разговор с Никушором Даном и выразил «абсолютную солидарность» с Румынией.

«Я подтвердил, что НАТО готова защищать каждый дюйм территории союзников. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников», — написал Рютте.

По словам президента Финляндии Александра Стубба, который в числе прочих европейских лидеров осудил Россию, «ситуация обсуждается внутри альянса».

Реакция России

Президента России Владимира Путина, который находится с визитом в Казахстане, уведомили о попадании дрона в жилой дом в Румынии, дал понять его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «А как вы думаете? Утаили?» — ответил он на вопрос журналистов, доложено ли главе государства об инциденте.

Песков не стал комментировать произошедшее в Румынии, отметив, что Путин и российская делегация в Астане сосредоточены на тематике двусторонних отношений и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Случившееся там [в Румынии] никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории», — заключил представитель Кремля.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после событий в Румынии высказал мнение, что «всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему». Он напомнил об атаке ВСУ на общежитие и колледж в Старобельске в ЛНР и обвинил европейские государства в прямом участии в войне с Россией.

«Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. <…> Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!» — написал Медведев во «ВКонтакте».

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Галаце в ночь на 29 мая, в результате чего произошел взрыв в квартире на 10-м этаже. Пострадали двое — женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик поступил к врачам с приступом паники.

Минобороны России не комментировало инцидент в Румынии. При этом ведомство отчиталось, что с 23 по 29 мая, в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ, вооруженные силы страны нанесли «массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами». Среди прочего были поражены украинские предприятия ВПК и объекты инфраструктуры, в том числе портовой, которые использовались ВСУ, говорится в сообщении.