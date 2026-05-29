МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в городе Галац. Об этом сообщила глава ведомства Оана Цою.

«Безопасность Румынии — наш абсолютный приоритет. Мы получили подтверждение от Минобороны, что беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Галаце, имеет российское происхождение», — цитирует Цою Mediafax.

Глава румынской дипломатии предупредила, что инцидент имеет «тяжкие последствия». Она обвинила Россию в «безответственном поведении» и сказала, что ведомство дополнительно известит о том, как это повлияет на отношения между двумя странами и что будет предпринято на общеевропейском уровне в плане санкций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X, что Россия «перешла еще одну черту», и напомнила о подготовке нового, 21-го, пакета санкций.

О начале работы над новыми европейскими санкциями она сообщила три дня назад, 26 мая, на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной ответу ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство стран Балтии.

После попадания дрона в дом в Галаце фон дер Ляйен выразила «полную солидарность» с Румынией и ее народом и пообещала «наращивать давление на Россию».

Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет обороны для обсуждения последствий «самого серьезного инцидента».

«Беспрецедентный характер этого события требует решительного, скоординированного и соразмерного ответа — на национальном, союзническом и международном уровнях. Я со всей твердостью заявляю, что вся ответственность за этот инцидент лежит на Российской Федерации», — приводит его слова Mediafax.

Как утверждает исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, в жилой дом врезался дрон-камикадзе «Герань-2», который, по его словам, якобы летел в сторону Одессы.

Беспилотник был обнаружен радаром, на перехват направили истребители. Однако за четыре минуты, что дрон находился в воздушном пространстве страны, его так и не сбили, поскольку это могло бы нанести больший ущерб, объяснил Мируцэ.

Минобороны России не комментировало инцидент в Румынии. При этом ведомство отчиталось, что с 23 по 29 мая, в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ, вооруженные силы страны нанесли «массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами». Среди прочего были поражены украинские предприятия ВПК и объекты инфраструктуры, в том числе портовой, которые использовались ВСУ, говорится в сообщении.

Как пишут румынские СМИ, беспилотник врезался в многоквартирный дом в Галаце около 02:00 29 мая, в результате чего произошли взрыв и пожар в квартире на 10-м этаже. Говорилось о двоих пострадавших — женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик поступил к врачам с приступом паники.