Заявления Румынии о причастности России к инциденту с падением беспилотника на жилой дом в городе Галац — это очередной этап эскалации со стороны Запада. Такое мнение в разговоре с RTVI выразил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Это один из этапов эскалации, на который идет Запад — это во-первых. Во-вторых, нет доказательств того, что беспилотник является российским. Пускай покажут если есть», — сказал парламентарий, допустив, что упавший дрон мог быть украинским.

По его словам, «чтобы лететь до Румынии, нужно сильно заблудиться».

Гурулев предположил, что инцидент с падением дрона является акцией, которая призвана настроить население и политическое руководство Румынии против России.

«Я не думаю, что дальше с заявлений что-то пойдет, но тем не менее это очередной этап эскалации», — заключил депутат.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что в ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце, в результате произошел взрыв и возник пожар в квартире на 10 этаже. Огонь оперативно потушили, из здания эвакуировали около 70 человек, двое пострадали, их госпитализировали.

Власти Румынии обвинили в инциденте с дроном Россию. В связи с произошедшим румынский МИД вызвал посла РФ Владимира Липаева. Румыния намерена заявить «о последствиях безответственного поведения Российской Федерации для дипломатических отношений между нашими странами и о дальнейших шагах на европейском уровне в отношении пакетов санкций», заявила министр иностранных дел страны Оана Цойу.

В румынском Минобороны сообщили, что в связи с пролетом дрона в воздух поднимали истребители, однако беспилотник было решено не сбивать, поскольку его перехват мог бы нанести больший ущерб муниципалитету Галац. В ведомстве указали, что БПЛА находился в воздушном пространстве страны четыре минуты.

Москва называла безосновательными утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других государств, а также настаивала на том, что РФ никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.