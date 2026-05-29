Беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в городе Галац в Румынии, в результате два человека пострадали. Румынское минобороны утверждает, что дрон прилетел с юга, со стороны Одесской области Украины. Что мировые политики заявили о произошедшем — в материале RTVI.

Что случилось

Инцидент произошел в румынском Галаце около 02:00 29 мая. Дрон упал на крышу жилого дома, после чего произошел взрыв. Загорелась квартира на 10 этаже. Оперативные службы быстро потушили огонь, из здания эвакуировали около 70 человек, двое были госпитализированы с легкими травмами, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Румынии.

По данным министерства национальной обороны Румынии, беспилотник пересек южную границу страны со стороны Одесской области Украины. Для его перехвата в воздух были подняты два истребителя F-16 с авиабазы Фетеши, а также военный вертолет.

Reuters со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Румынии Раеда Арафата сообщает, что еще один БПЛА нашли в районе Бэшешти в уезде Марамуреш на северо-западе Румынии. Пострадавших нет, взрыва не произошло.

Что говорят в мире

Министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник был российским и должен был нанести удар по инфраструктуре Украины вблизи румынской границы. Официального подтверждения того, что БПЛА является российским, нет.

Министр иностранных дел Румынии Цойу Оана назвала произошедшее «серьезной и безответственной эскалацией со стороны РФ», а также пообещала, что Румыния «будет действовать с предельной твердостью, чтобы усилить международное давление на Россию и добиться немедленного и всеобъемлющего прекращения боевых действий».

«Румыния предпримет необходимые дипломатические меры в ответ на это нарушение международного права и своего воздушного пространства. Румыния проинформировала союзников и Генерального секретаря НАТО об обстоятельствах произошедшего и запросила ускоренной передачи средств противодействия беспилотникам», — написала она в соцсети X.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «пересекла еще одну черту» и объявила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций.

«Мы солидарны с Румынией и ее народом. И мы продолжим укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на восточной границе, а также продолжим усиливать давление на Россию», — написала она в соцсети X.

Представитель НАТО Эллисон Харт сообщила об инциденте в соцсети X, назвав дрон российским. По ее данным беспилотник должен был атаковать украинскую инфраструктуру вблизи румынской границы.

«[Генеральный секретарь Марк Рютте] находится в контакте с румынскими властями. Мы осуждаем безрассудство России, НАТО будет продолжать укреплять оборону против всех угроз, включая беспилотники», — написала Харт.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил удар БПЛА по жилому дому в Румынии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Латвия полностью солидарна с нашим союзником Румынией и готова поддержать соответствующие меры по предотвращению подобных нарушений», — написал он в соцсети X.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подчеркнула, что нарушение российскими беспилотниками границы восточного фланга НАТО «не должно стать новой реальностью, к которой мы привыкнем». Она также выразила солидарность с народом Румынии и призвала усилить давление на Россию, поддержку Украины и принять «решительные шаги по укреплению восточного фланга НАТО».

Член Палаты представителей США от республиканцев Джо Уилсон заявил в публикации в X, что сдерживаете — единственный способ противостоять России, а также отметил, что это не первый раз, когда российский беспилотник оказывается на территории страны — участницы НАТО.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил солидарность и поддержку властям Румынии и ее народу.

«Перед лицом этих угроз сплоченность НАТО остается непоколебимой: безопасность одного члена альянса и Евросоюза — это безопасность каждого из нас. Мы едины в защите мира, стабильности и евро-атлантической территории», — приводит его слова аккаунт Министерства обороны Италии в соцсети X.