С июня в России начнут действовать налоговый кешбэк для семей с детьми и другие новые правила в социально-экономической сфере. Об этом рассказал Life.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Работающие родители с двумя и более детьми до 18 лет (до 23-х, если ребенок учится на очном отделении) смогут рассчитывать на ежегодную семейную налоговую выплату. Для этого доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов, установленных на уровне региона, а у заявителя должны отсутствовать долги по алиментам.

Таким семьям уплаченный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2025 год пересчитают по сниженной ставке 6%, а разницу вернут. Чтобы оформить возврат, необходимо с 1 июня по 1 октября подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд. Итоговая сумма выплаты будет зависеть от региона, дохода и числа детей в семье.

Говырин также напомнил, что с 1 июня будет повышена фиксированная часть страховой пенсии для россиян, которым в мае исполнилось 80 лет, и для инвалидов первой группы. Сумма выплаты увеличится с 9,5 тысячи до 19,1 тысячи рублей и будет начислена дополнительная надбавка за уход.

В заключение Говырин рассказал, что обязательная маркировка «Честный знак» с июня будет распространяться на кофе, цикорий и заменители кофе как для производителей, так и для импортеров. Переходный период для розницы продлится до 1 сентября. Помимо этого, для красной и черной икры будет введен поэкземплярный учет с указанием кодов каждой единицы товара.