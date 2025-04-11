Минтруд представил порядок назначения «налогового кэшбека» для семей с двумя и более детьми, его можно будет получить с 2026 года. Проект постановления опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Перерасчет налога на доходы физических лиц могут оформить семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Соответствующий закон был принят в июле 2024 года.

Сумма «налогового кэшбека» будет рассчитываться от суммы выплаченного налога на доходы физических лиц, уплаченного родителями в минувшем году без применения налоговых вычетов. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину. Оператором выплаты станет Социальный фонд России.

По предварительным расчетам Минтруда, дополнительной поддержкой будут охвачены более 4 млн семей, в которых воспитываются почти 11 млн детей.

Как рассчитывается выплата

Выплата назначается родителям двоих и более детей в возрасте до 18 лет или в возрасте до 23 лет, если такие дети учатся очно. При расчете среднедушевого дохода будут учитываться следующие доходы семьи:

зарплата,

пенсия,

стипендия,

доходы от самозанятости,

алименты,

выплаты по договорам,

проценты по вкладам (за исключением процентов по номинальным счетам, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой),

единое пособие.

При расчете среднедушевого дохода для получения семейной выплаты не учитываются:

суммы семейной выплаты за прошлые годы;

выплаты неработающим, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы;

алименты на детей, которые на момент обращения выплаты достигли 18 лет или 23 лет в случае очного обучения;

материнский капитал,

имущественный, стандартный, социальные налоговые вычеты (на лечение, медикаменты, образование, занятия спортом и другие);

социальный контракт;

единовременные страховые выплаты в возмещение ущерба;

единовременная помощь на лечение ребенка;

государственные субсидии на покупку жилья или транспорта;

единовременные выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», орденом и медалью ордена «Родительская слава»;

доходы в виде процентов по номинальным счетам в банках на опекаемых детей.

Полученный доход будет соотноситься с размером прожиточного минимума, действовавшим на момент получения дохода, то есть в 2026 году будет рассчитываться уровень дохода, исходя из поступлений и размера прожиточного минимума 2025 года.

При назначении выплаты также будет иметь значение имущественная обеспеченность семьи и отсутствие долгов по алиментам. Оценка имущественной обеспеченности проводится по тем же критериям, что и для единого пособия. При этом правило нулевого дохода к семье получателя выплаты не применяется.

Как и другие меры социальной поддержки, выплата будет защищена от списания за долги.

Что нужно для получения «семейной выплаты»

Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Форма заявления аналогична заявлению на получение единого пособия. Подать его можно будет электронно через портал госуслуг либо лично в отделение Соцфонда или в МФЦ по месту фактического проживания, постоянной или временной регистрации.

В большинстве случаев для получения семейной выплаты достаточно будет одного электронного заявления без предоставления дополнительных документов, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Все необходимые сведения Социальный фонд получит из информационных систем по каналам межведомственного взаимодействия. На рассмотрение документов о семейной выплате отводится 10 рабочих дней.