Госдума единогласно приняла в итоговом, третьем чтении законопроект, согласно которому для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека будет действовать налоговый аналог кешбэка, передает корреспондент RTVI. Документ поддержали 409 депутатов.

Выплата начнет действовать с 1 января 2026 года.

«Семьи с двумя и более детьми, у которых среднедушевой доход окажется в течение года ниже, чем полтора прожиточных минимума на человека, получат «кешбэк» — возврат средств 7% из уплаченного ими подоходного налога. То есть фактически их подоходный налог составит 6%», — сказал депутат Госдумы Андрей Исаев журналистам.

По его словам, «сумма возврата будет доходить до 92 тыс. рублей, это серьезное подспорье для семей с детьми».

При этом парламентарии предлагали расширить эту меру поддержки. «Мы предлагаем понизить планку дохода семей, которым выплата положена — с 1,5 до 2 прожиточным минимумов», — сказал журналистам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.