В Армении должен как можно скорее пройти референдум о вступлении республики в ЕС или сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении лидеров четырех стран ЕАЭС — России, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Документ был подписан главами государств в ходе саммита объединения в Астане 29 мая.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что подготовка Армении к вступлению в ЕС несет «существенные риски» для экономической безопасности стран ЕАЭС.

Кроме того, было принято решение, что на очередном саммите объединения в декабре 2026 года члены Евразийского межправительственного совета от Беларуси, Казахстана, Киргизии и России доложат о возможных последствиях приостановки действия Договора о Евразийском экономическом союзе в отношении Армении, сказано в заявлении.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что совместное заявление лидеров стран ЕАЭС передали вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну. Он представлял республику на саммите объединения в Казахстане вместо главы армянского правительства Никола Пашиняна, который отказался от участия в мероприятии, сославшись на подготовку к парламентским выборам в июне.

В Кремле в пятницу заявили, что по мере сближения с Евросоюзом Армения рано или поздно столкнется с ситуацией, когда евроинтеграция войдет в противоречие с нормами и правилами. Ереван должен проводить эти процессы за свои средства, а не за счет финансов стран ЕАЭС, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Армения, наряду с Россией, Киргизией, Беларусью и Казахстаном, является членом ЕАЭС. В последние месяцы Москва настаивает на прояснении позиции Еревана по поводу членства республики в союзе на фоне ее стремления к евроинтеграции.

На встрече с Пашиняном в апреле президент России Владимир Путин заявил, что одновременное нахождение Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно. Российский лидер также допускал, что Москва и Ереван могли бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода». В Армении заверяют, что не намерены «разводиться» с Россией и нацелены на развитие двусторонних отношений, настаивая на том, что страны продолжают оставаться партнерами.

В мае Россия ограничила ввоз ряда товаров из Армении. Под ограничения попали сельхозпродукция, цветы, некоторые вина и коньяки.