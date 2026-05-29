За текущий учебный год более 700 тысяч московских школьников и студентов колледжей приняли участие в музейных просветительских программах — почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

«Современное образование в Москве давно не ограничивается школьными стенами. У столичных ребят есть возможность учиться в музеях, на городских площадках, в культурных и научных институциях, где знания становятся более глубокими и осмысленными — через живое взаимодействие с историей, наукой и искусством», — отметила Ракова.

По ее словам, в рамках проекта «Учебный день в музее» занятия по школьным предметам проходят непосредственно в музейных пространствах. Сегодня уроки проводятся на 45 площадках столицы, для учеников 1—11-х классов разработано около 300 занятий по разным предметам, часть из них — в онлайн-формате. В исторических экспозициях за год побывали более 500 тысяч ребят.

Еще 130 тысяч школьников участвовали в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» — она охватывала 300 городских площадок и завершалась интеллектуальной игрой-прогулкой по улицам города. Выставку «Образ Москвы в русском искусстве» из коллекции Государственного Русского музея посетили около 125 тысяч учащихся — каждый десятый школьник города.

Отдельное место в программе занимало патриотическое воспитание. Школьники посещали Музей Победы, Музей обороны Москвы, Музей военной формы и другие площадки, где с помощью подлинных артефактов и мультимедийных экспозиций изучали историю Великой Отечественной войны. В Музее героев Советского Союза и России работает выставка «Зоя и Александр» — с личными вещами Зои и Александра Космодемьянских.

«В Музее героев история оживает. Здесь можно не просто услышать о подвиге, но и почувствовать его: даты и факты становятся личной, эмоциональной историей. Посещение музея — это школа нравственности», — рассказал методист первой категории Государственного музея обороны Москвы Кирилл Дряннов.

В школах и колледжах города работает более 1,1 тысячи собственных музеев, свыше 600 из них посвящены Великой Отечественной войне и специальной военной операции. С 2017 года все учащиеся столичных школ и колледжей могут бесплатно посещать городские музеи по социальной карте москвича или карте «Москвенок».