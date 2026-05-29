В течение одного часа начиная с 14:25 мск 29 мая режим ракетной опасности объявили сразу в 15 регионах России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщения в каналах глав регионах в соцсетях.

О ракетной опасности в пятницу объявили власти Свердловской, Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тюменской, Липецкой и Курганской областей, Пермского края, а также Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Позже ракетную опасность объявили в Нижегородской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

В ЯНАО ракетная опасность объявлена впервые с начала военной операции на Украине, отмечает «Осторожно, новости».

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога сообщил, что ракетная опасность впервые объявлена на всей территории УрФО.

«Впервые на территории всего Уральского федерального округа введен режим «Ракетная опасность». Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — говорится в сообщении, опубликованном в его канале в «Максе».

В УрФО входят Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области, а также ХМАО и ЯНАО.

Жителей регионов, в которых была объявлена ракетная опасность, призвали при сигнале тревоги спускаться в подвалы, подземные паркинги и другие укрытия, не пользоваться лифтами и избегать открытых пространств. Тем, кто находится на улице, рекомендовали укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. Кроме того, жителей предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и связи.

На фоне объявления ракетной опасности были введены ограничения на полеты самолетов в аэропортах Саратова, Пензы, Самары, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Ижевска, Ульяновска, Чебоксар, Перми, Оренбурга, Екатеринбурга, Челябинска.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 29 мая российские средства ПВО сбили 208 беспилотников над регионами России. Согласно сводке ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю, с 23 по 29 мая, российские военные сбили 2628 дронов, 23 снаряда HIMARS и 44 управляемые авиабомбы, а также три ракеты Storm Shadow.