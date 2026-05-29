В ночь на 29 мая над регионами России было перехвачено и уничтожено 208 беспилотников, заявило Минобороны РФ. Губернаторы сообщили о повреждениях объектов и погибших в результате атак БПЛА.

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Волгоград, Саратов, Калуга, Геленджик, Ярославль и Шереметьево.

Ярославская область подверглась массовой атаке БПЛА, большинство дронов сбили, но произошло «попадание» в промышленные объекты по хранению топлива, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Возник пожар, пострадавших нет, говорится в сообщении. С ночи было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, к утру ограничение сняли.

В Волгоградской области беспилотники атаковали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В результате падения обломков БПЛА возникли пожары на химическом предприятии в городе Волжский и объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. Все возгорания ликвидировали.

В результате атаки БПЛА на завод синтетического волокна в Волжском погиб 60-летний мужчина, 55-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один человек пострадал после того, как дрон атаковал дом по улице Вершинина 32 — ему оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась. Повреждено остекление балконов, возгораний не зафиксировано.

В мэрии Волгограда сообщили, что в результате ночной атаки БПЛА были выбиты стекла в нескольких группах детского сада № 357 в Краснооктябрьском районе, пишет КП-Волгоград. «Работы по уборке стекла были оперативно проведены. С утра дошкольное учреждения работает без изменения режима. Занятия идут во всех группах, в которых не выбило стекла», — рассказали там.

В Темрюке Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории морского порта, сообщил оперштаб региона. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС России.

В Брянской области в результате атаки БПЛА погиб житель села Соловьевка, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Воронежской области обломки повредили несколько единиц сельскохозяйственной техники, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Кроме того, загорелась хозпостройка, огонь быстро потушили.

В Ростовской области за ночь сбили более 80 БПЛА, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.