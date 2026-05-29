Затянувшийся перерыв в переговорах по урегулированию конфликта на Украине можно объяснить тем, что президент США Дональд Трамп утратил интерес к этому вопросу из-за отсутствия быстрого результата. Таким мнением поделился с KP.RU американист Геворг Мирзаян.

Политолог назвал эту версию более приоритетной, чем проблемы, возникшие у Вашингтона из-за войны в Иране. Мирзаян напомнил, что американский лидер изначально предупреждал, что дистанцируется от украинской темы, если не увидит позитивной динамики в сжатые сроки.

Эксперт выразил сомнение в самой возможности быстрого успеха на переговорах и обратил внимание, что Трамп недостаточно сделал со своей стороны. В частности, не оказал «обещанного в Анкоридже давления на европейцев и Зеленского», а также не посодействовал в отмене антироссийских санкций.

«Даже работа посольств и выдача виз по-прежнему затруднены», — отметил американист.

Член российского Совета по внешней и оборонной политике Борис Межуев, в свою очередь, заявил, что российская сторона использует выигранное за счет Трампа время на поле боя. Межуев также предположил, что победы России позволят создать выгодную ситуацию для Трампа, которому предстоит побороться за «почти полную власть над политикой США» в ходе промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

«У нас будет еще более сильная переговорная позиция, а Трамп сможет сказать и своим избирателям, и союзникам в Европе: смотрите, я был прав, когда призывал Зеленского согласиться с требованиями России», — пояснил эксперт.

Мирзаян согласился с тем, что США при Трампе будут готовы смириться с такой реальностью и закрепить ее в потенциальном соглашении. Однако эксперт уверен, что Вашингтон не будет помогать России в достижении такого результата.

«Трамп никому пока не запрещает обострять ситуацию: ни ЕС, ни Киеву. Не забывайте его фразу в том духе, что, мол, „надо дать им как следует подраться и решить эту проблему между собой“», — заключил собеседник KP.RU.