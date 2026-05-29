По мере сближения с Евросоюзом Армения рано или поздно столкнется с ситуацией, когда евроинтеграция войдет в противоречие с нормами и правилами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и решать эту проблему Ереван должен за свой счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Армения по мере сближения с ЕС попадет в ситуацию, когда принятые ею нормы войдут в противоречия с нормами и правилами ЕАЭС. Факт остается фактом — это невозможно», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Песков назвал евроинтеграцию Армении ее суверенным правом, но указал, что, двигаясь в сторону Евросоюза, республика «не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС». «Она это должна делать за свой счет», — подчеркнул представитель Кремля.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на саммите в Астане 29 мая лидеры России, Казахстана, Беларуси и Киргизии приняли заявление по Армении. Он не раскрыл содержание документа, отметив, что его передали вице-премьеру республики Мгеру Григоряну. Позже заявление будет опубликовано на сайте президента, добавил Ушаков.

Григорян представлял Армению на саммите ЕАЭС, так как армянский премьер Никол Пашинян отказался от участия в мероприятии, сославшись на подготовку к парламентским выборам в стране 7 июня. На заседании Высшего Евразийского экономического совета вице-премьер сказал, что республика «намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств-членов ЕАЭС».

Армения, наряду с Россией, Киргизией, Беларусью и Казахстаном, является членом ЕАЭС. В последние месяцы Москва настаивает на прояснении позиции Еревана по поводу членства республики в союзе на фоне ее стремления к евроинтеграции.

На встрече с Пашиняном в апреле президент России Владимир Путин заявил, что одновременное нахождение Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно. Российский лидер также допускал, что Москва и Ереван могли бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода». В Армении заверяют, что не намерены «разводиться» с Россией и нацелены на развитие двусторонних отношений, настаивая на том, что страны продолжают оставаться партнерами.

В мае Россия ограничила ввоз ряда товаров из Армении. Под ограничения попали сельхозпродукция, цветы, некоторые вина и коньяки.