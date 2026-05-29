Российский рынок не почувствует негативного эффекта от ограничений на поставку продукции из Армении. Об этом сообщил «Известиям» глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Он пояснил, что речь идет о достаточно нишевых товарах, основную долю которых Россия способна покрыть за счет собственного производства. В тех сегментах, где это потребуется, существует диверсифицированная структура поставщиков по необходимым направлениям.

«Меня уже вчера спрашивали: „А что там с инфляцией?“ и так далее. Мы не заметим статистически этих цифр. <…> Хотя, конечно, мы ценим всех, но проблем это никаких не создаст для нашей экономики», — сказал Решетников.

В разговоре с информационной службой «Вести» министр отметил, что временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники могут стать проблемой лишь для самой Армении.

Глава Минэкономразвития назвал целью запретов со стороны России предупреждение негативного развития событий и выразил опасение в связи с тем, что избранный Арменией путь «рано или поздно приведет к невозможности нахождения в ЕАЭС».

Наиболее чувствительным для Армении в случае реализации неблагоприятного сценария, по мнению Решетникова, станет вопрос по газу.

Россельхознадзор 28 мая сообщил о введении ограничений на ввоз некоторых овощей, зелени и клубники из Армении для «обеспечения фитосанитарного благополучия». В ведомстве уточнили, что за 2026 год был выявлен 181 объект, попадающий под карантин в рамках норм государств-членов ЕАЭС.

В Россельхознадзоре добавили, что существенный объем овощей поставляется предпринимателями с неизвестной формой собственности, которые пренебрегают необходимым фитосанитарным контролем.