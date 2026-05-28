Россия с 30 мая вводит ограничения на ввоз некоторых овощей и ягод из Армении «в целях обеспечения фитосанитарного благополучия». Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Временно ограничивается ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении, говорится в пресс-релизе.

Меры приняты в связи с «участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию», заявили в Россельхознадзоре, отметив, что ситуация угрожает фитосанитарному состоянию страны. Ограничения будут действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции».

В ведомстве заявили, что при ввозе армянской продукции систематически выявляются «карантинные для государств — членов ЕАЭС объекты»: с начала года насчитывается 181 подобный случай.

В Россельхознадзоре добавили, что большое количество плодоовощной продукции поставляют армянские предприниматели «с неизвестной формой собственности», пренебрегающие карантинным фитосанитарным контролем.

С 22 мая Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз цветов из Армении, объяснив это выявлением опасных для Евразийского экономического союза карантинных объектов в поставках. Глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что проблемы возникают также с армянскими овощами и фруктами.

Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажу нескольких видов армянских коньяков и вин, а также ввоз и оборот минеральной воды «Джермук».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что ограничения на ввоз различных товаров из республики вводились за последние годы «десятки раз». Он назвал ситуацию рабочей, добавив, что она обсуждается на заседаниях ЕАЭС.

