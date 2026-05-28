Несколько тысяч россиян не могут покинуть турецкую Анталью из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

В Росавиации сообщили, что перевозчик продал провозные емкости туроператору Anex до конца октября вопреки отсутствию разрешений на полеты в Россию после 25 мая. В ведомстве также отметили, что заявки авиакомпании на новые рейсы не удовлетворяются, а дефицита провозных емкостей для перелетов между Россией и Турцией нет.

В связи со сложившейся ситуацией туристы из Екатеринбурга, Казани, Самары, Сочи, Минеральных Вод и других городов России лишились возможности вернуться домой в срок. В результате туристическим операторам пришлось за свой счет продлевать россиянам проживание и искать замену их рейсам.

Российские авиакомпании, в свою очередь, предложили руководству Anex провозные емкости, отметили в Росавиации, а сам туроператор совместно со своими коллегами из «Интуриста», которые также заказывали чартеры на самолетах Air Anka, занялся организацией вывоза туристов на бортах других перевозчиков.

Член правления РСТ Артур Мурадян обратил внимание, что после проблем, возникших из-за конфликта на Ближнем Востоке, туроператоры и другие участники туристического рынка научились хладнокровно действовать в подобных обстоятельствах.

Он также выразил уверенность в том, что эта ситуация не окажет существенного влияния на всю полетную программу в Анталью, поскольку перевозками на этот курорт занимаются многие российские и турецкие авиакомпании.