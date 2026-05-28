Истребители шведского производства Saab JAS 39 Gripen, которые планирует передать Киеву Стокгольм, с большой долей вероятности не примут участия в обширных наступательных операциях. Об этом заявил «Абзацу» заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Он напомнил, что речь идет о дорогостоящей технике, требующей затрат и для поддержания самолетов в рабочем состоянии. В связи с этим эксперт предположил, что даже если Украине достанется 10 или 20 таких истребителей, «их будут беречь в запасном кармане».

«Массово бросить сейчас на прорыв где-то в каком-то направлении — нет, такого не произойдет», — считает Кошкин.

По его словам, наиболее вероятным сценарием является применение Saab JAS 39 Gripen для обороны Киева или важных объектов. Полковник в отставке также назвал эти версии боевых самолетов конкурентоспособными на рынке вооружений благодаря характерным техническим особенностям.

В частности, эксперт обратил внимание на гибкость применения истребителей, которые могут быть задействованы в форматах «воздух — воздух», «воздух — поверхность» и «разведка», а пилот имеет возможность выполнять одновременно несколько таких задач во время полета.

Еще одной отличительной чертой Saab JAS 39 Gripen Кошкин назвал интеграцию с вооружением, благодаря которому истребитель способен выполнять функцию бомбардировщика.

«Двигатель довольно надежный. Взлетно-посадочные характеристики неприхотливы. Время подготовки к полету — 10 минут. Это довольно небольшой промежуток времени, который говорит о высокой степени боеготовности и оперативности», — отметил эксперт.

Он напомнил, что эти истребители находятся на вооружении ВВС Швеции с 2005 года и непрерывно модернизируются, однако Киев вряд ли получит современные модели, так как Стокгольм, скорее всего, передаст старые образцы.