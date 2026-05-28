Российско-американская мирная инициатива по Украине буксует прежде всего из-за отсутствия у властей Украины политической воли к миру и их стремления к эскалации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей совбезов СНГ на полях Международного форума по безопасности 28 мая.

«Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Шойгу, как только боевые действия прекратятся, украинским властям придется разбираться с последствиями «антироссийской авантюры».

Некоторые объясняют стремление Киева к эскалации влиянием «партии войны» в Евросоюзе и Великобритании, тогда как Украина зависима от помощи Запада, продолжил секретарь Совбеза.

«А денег без войны никто не выделит. Надо это четко понимать», — указал он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил 28 мая, что Россия ждет с украинской стороны шагов навстречу по поводу переговоров. «Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров. Пока это не делается», — приводит его слова RT.

С начала года Россия, Украина и США провели три раунда переговоров. На начало марта был запланирован очередной раунд переговорного процесса в Абу-Даби, однако он был отложен на неопределенный срок. В последний раз стороны проводили трехсторонние переговоры в феврале в Женеве.

Переговорный процесс по Украине застопорился после того, как американская администрация сосредоточилась на войне с Ираном. Госсекретарь США Марко Рубио в мае констатировал, что усилия Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта «зашли в тупик» и не принесли результата. По его словам, Соединенные Штаты не заинтересованы «ввязываться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят», но будут готовы продолжить участие в мирном процессе, если увидят возможность организовать продуктивные переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в начале мая заявила РИА Новости, что Москва открыта к переговорам по Украине, которые будут иметь «реальный эффект, реальный результат».