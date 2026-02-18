Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились, трехсторонние встречи проводились в течение двух дней, 17 и 18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский оценил прошедшие переговоры как тяжелые, но деловые, передает ТАСС.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах. Вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — сказал он.

По словам Мединского, новый раунд состоится в ближайшее время.

В первый день переговоров, 17 февраля, встречи продолжались около шести часов, 18 февраля — два часа. Консультации сторон проходили в отеле InterContinental в закрытом формате. В Кремле говорили, что стороны обсудят в Женеве более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация напрямую докладывает Владимиру Путину о ходе переговоров.

РБК со ссылкой на источник в переговорной группе писал, что первый день переговоров был «очень напряженным». По информации собеседника издания, встречи велись как в трехстороннем, так и в двустороннем форматах, в том числе в российско-американском, российско-украинском и российско-американо-украинском. Axios со ссылкой на два источника сообщил, что переговоры «зашли в тупик» из-за позиций, представленных главой российской делегации Владимиром Мединским.

Помимо Мединского, в переговорную группу России, по данным ТАСС, вошли 15-20 человек, в том числе замглавы МИД Михаил Галузин. В Женеву также приезжал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев для отдельных переговоров с представителями Вашингтона по восстановлению российско-американских отношений.