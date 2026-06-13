США и Иран могут подписать соглашение о прекращении войны уже 14 июня. Документ предусматривает снятие санкций на экспорт нефти и разблокирование иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, сообщает Reuters.

По данным источников агентства, стороны согласовали текст предварительного соглашения и рассчитывают оформить его в ближайшие дни. Меморандум предполагает возобновление судоходства через пролив и снятие военно-морской блокады иранских портов. Взамен Вашингтон начнет поэтапно снимать ограничения и разблокировать активы Тегерана. Переговоры по ядерной программе Ирана планируется продолжить в течение 60 дней после подписания.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение может быть скорректировано, но уже сейчас демонстрирует усиление позиций страны.

«Иран — победитель войны с США», — сказал он.

Американская сторона подчеркивает, что выполнение условий будет поэтапным и средства не будут переданы до выполнения обязательств.

В Белом доме заявляют, что сделка соответствует ключевым целям администрации Дональда Трампа. При этом ряд положений проекта вызывает споры: в частности, обсуждается судьба иранской ядерной программы и возможные уступки по ракетным разработкам.

Израиль в соглашении не участвует и заявляет о намерении сохранить свободу действий в сфере безопасности. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет стороной соглашения.