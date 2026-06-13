Президент Дональд Трамп уведомил премьер-министра Израиль Биньямин Нетаньяху о намерении в ближайшие дни заключить соглашение с Иран, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. По их словам, Трамп заявил, что это «отличная сделка» и время «закончить эту войну». Соглашение станет «горькой пилюлей» для Нетаньяху, считает издание.

По данным источников Axios, договоренность близка к завершению, но еще не финализирована. Она предполагает сокращение напряженности и прекращение боевых действий, однако вызывает обеспокоенность в Израиле. Нетаньяху, как отмечает издание, изначально рассчитывал, что конфликт может привести к смене власти в Тегеране. Теперь его политические оппоненты обвиняют его в том, что он фактически принимает условия Вашингтона.

Как утверждают собеседники Axios, на фоне обострения ситуации Израиль готовил масштабные удары по инфраструктуре Ирана, однако Трамп остановил эти планы. После этого Нетаньяху оказался в стороне от переговоров и был вынужден получать информацию через контакты в Вашингтоне. В разговоре с Трампом он не стал активно возражать и выразил доверие к тому, что соглашение учтет озабоченности сторон по иранской ядерной программе.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что США действуют исходя из собственных интересов, но Израиль рассчитывает на соблюдение ключевых принципов по ядерной программе и ракетам Ирана. При этом израильские власти допускают возможность самостоятельных действий для предотвращения появления у Тегерана ядерного оружия.

В США считают, что Израиль в итоге поддержит соглашение. Однако в Иерусалиме опасаются, что после его подписания Иран сможет затягивать выполнение обязательств, одновременно стабилизируя экономику за счет экспорта нефти.