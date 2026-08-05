Израиль и Ливан проводят седьмой раунд прямых переговоров по рамочному соглашению о прекращении огня. Новая серия встреч началась 4 августа в Риме и продлится до 6-го. Однако ливанское шиитское движение «Хезболла» идет на конфронтацию с ливанским правительством и резко выступает против любых соглашений с еврейским государством. Есть ли шанс на мир и почему в Бейруте не могут совладать с «Хезболлой» — в материале RTVI.

Израиль не уйдет?

Главными темами переговоров остаются постепенный вывод израильских подразделений с территории Ливана, размещение на этих позициях ливанской армии и разоружение «Хезболлы», а также возвращение местных жителей в свои дома. Посредническую роль выполняют США, рамочное соглашение было подписано 26 июня в Вашингтоне.

Оно предусматривает прекращение боевых действий и механизм вывода армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), разоружение проиранского движения и восстановление контроля центральных властей над югом страны. Так, предусмотрены «тестовые зоны», которые переходят под контроль ливанской армии после выхода Израиля.

В рамках первого этапа ЦАХАЛ уже покинул окраины населенного пункта Заутар аль-Гарбия в провинции Набатия на юге Ливана.

«Ливанская делегация во время переговоров в Риме предложила, чтобы следующей «пилотной зоной» стал населенный пункт Эль-Хиям или Бинт-Джбейль (близ ливано-израильской границы. — Прим. RTVI)», — сообщило агентство Anadolu 4 августа со ссылкой на высокопоставленный ливанский источник.

По информации собеседника агентства, в первый день переговоров также обсуждался вопрос назначения третьей стороны, которая возьмет на себя роль наблюдателя за выводом ЦАХАЛ из определенных районов и процессом разоружения «Хезболлы».

Тем временем посол США в Ливане Мишель Исса приветствовал проведение нового раунда переговоров.

«Прежде чем двигаться дальше, обе стороны должны согласовать четкий и работоспособный механизм», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице американской дипмиссии.

Однако вечером 5 августа в ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по югу Ливана в ответ на «нарушение перемирия со стороны «Хезболлы». Как сообщил катарский телеканал ِAl Jazeera cо ссылкой на источники, по меньшей мере двое израильских солдат погибли в результате взрыва мины в районе Мадждальзун в округе Тир.

При этом, по словам источника телеканала в Госдепе США, в ходе сегодняшних переговоров был достигнут прогресс по ряду вопросов, несмотря на то, что они завершились раньше из-за ситуации на юге. Он отметил, что запланированная на завтра встреча остается в силе.

Боевые действия в Ливане возобновились 2 марта. Группировка выпустила ракеты по северу еврейского государства в рамках поддержки Ирана в противостоянии с США и Израилем, что послужило причиной прекращения перемирия, достигнутого в 2024 году между сторонами конфликта.

Расколотый Ливан: между Бейрутом и «Хезболлой»

Впрочем, шиитское движение открыто выступает против переговоров с Израилем и отказывается разоружаться до полного ухода израильских военных с территории Ливана и прекращения ударов по ливанской территории. Это создает еще большую неопределенность и, по мнению наблюдателей, грозит началом очередной гражданской войны. Накануне лидер «Хезболлы» Наим Касем обвинил ливанское правительство в «поддержке Израиля».

«Все прямые переговоры принесут Ливану позор и унижение, а также приведут к постоянным уступкам. <…> Вместо того чтобы защищать суверенитет страны, власти помогали Израилю», — сказал он в эфире телеканала Al Manar.

Впрочем, ответ от официального Бейрута последовал практически незамедлительно. Премьер-министр республики Наваф Салам напомнил, что переговоры с Израилем стали результатом действий «Хезболлы».

«Кое-кто сегодня выходит и обвиняет политическую власть в оказании помощи Израилю <…>, а потом призывает к диалогу и единству, словно у ливанцев исчезла память. Правда заключается в том, что наибольшую услугу Израилю оказали те, кто решил втянуть Ливан в напрасные войны, и дать тем самым повод для нападения на нашу страну», — написал он в соцсети X.

Ливанский премьер фактически указал на то, что «Хезболла» вступила в войну против Израиля 8 октября 2023 года в поддержку сектора Газа — через день после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС совершило беспрецедентную атаку на приграничные израильские поселения.

«Тот, кто единолично принял решение начать войну и продолжает примерять на себя роль государства и навязывает стране чужие интересы, <…> не может экзаменовать других в патриотизме», — добавил Наваф Салам.

Действительно, в Ливане сохранялось относительное перемирие до начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля и возобновления атак со стороны «Хезболлы». Соглашение о прекращении огня было заключено 27 ноября 2024 года. Однако израильская армия продолжала наносить удары по населенным пунктам на юге и востоке Ливана и сохранила присутствие на ливанской территории. Руководство еврейского государства настаивало на том, что таким образом ЦАХАЛ устраняет угрозу на своих северных границах.

По меньшей мере 800 тысяч ливанцев начали возвращаться в свои дома, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН. Однако инфраструктура, в том числе электро- и водоснабжение, была повреждена в ходе боев между шиитским ливанским движением «Хезболла» и Израилем. По данным Управления, еще 360 тысяч остаются в статусе временно перемещенных.

«Хезболла» vs армия Ливана: разоружение под вопросом

В целом движение, несмотря на разрушительные войны, продолжает пользоваться широкой поддержкой у шиитской части населения страны.

После вторжения Израиля в Ливан в 1982 году, во время активной фазы гражданской войны, «Хезболла» выступила в авангарде противостояния израильским войскам на фоне раскола государства.

При этом после завершения гражданской войны в 1990 году, основу которого закрепило Таифское соглашение 1989 года (от города Таиф в Саудовской Аравии, где проходили переговоры. — Прим. RTVI), большинство группировок разоружилось. Однако «Хезболлу» эти меры не затронули.

В 2000 году Израиль отвел войска к «голубой линии», определенной ООН. «Хезболла» выдало это за свою победу, что было отчасти верным. По мере роста политического капитала движения внутри страны многие начали ставить вопрос о разоружении фактически второй армии Ливана.

«Хезболла» сохраняет присутствие в политической системе страны через представительство в парламенте и правительстве, но ее военное крыло остается без какого-либо государственного контроля.

Именно это служит причиной постоянных внутренних споров: сторонники движения выступают за сохранение вооружения, мотивируя это необходимостью борьбы с Израилем. Противники «Хезболлы», в свою очередь, призывают к ее немедленному разоружению и сохранению за ней исключительно статуса партии.