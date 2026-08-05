В подмосковном Домодедове после июльской атаки беспилотников и пожара на одном из складов логистического парка «Южные врата» устраняют последствия разлива химических веществ. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева, посетившая хаб с инспекцией.

Она призвала жителей временно отказаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях. Мэр заверила, что вода в водопроводе и уличных колонках соответствует санитарным нормам, ее разрешено использовать без ограничений.

Хрусталева также рассказала, что загрязненная вода скопилась в очистных сооружениях. По периметру склада сделали песчаный вал и закрыли все ближайшие ливневые стоки, чтобы туда не попала загрязненная вода. В воду добавили пеногасители, а также подселили бактерии, которые должны нейтрализовать химические соединения.

«Если технология покажет эффективность, применим ее и для пострадавших водоемов», — написала Хрусталева в своем телеграм-канале.

Вокруг сгоревшего склада продолжают уборку, в том числе начинают разбор самого здания, чтобы исключить дальнейшие риски, пояснила мэр.

Пожар на крупном складе логистического хаба в Домодедове произошел после массированного налета беспилотников на Подмосковье в ночь на 20 июля. С тех пор официально не сообщалось, чей именно склад сгорел. В своем нынешнем посте Хрусталева упомянула, что в обсуждении ликвидации последствий на месте среди прочих участвовало руководство компании «ТД Грасс».

ООО «ТД Грасс» (Grass) позиционирует себя как ведущего российского производителя профессиональной автохимии и оборудования, моющих средств для клининга, бытовой химии и косметики. Согласно сайту компании, ее склад имеет площадь более 81 тыс. кв. м. В разделе «Контакты» указан адрес склада именно на территории парка «Южные врата».

Жители Домодедова рассказывают о загрязнении воды в реке Гнилуша после пожара на складе, сообщает BFM. Один из них пожаловался на очень сильный сладковатый запах с примесью химии, который особенно чувствуется по ночам.

По словам мужчины, людям до сих пор не ответили, можно ли проверить качество воды из частных скважин, поэтому они пьют привозную.

«Мы возмущены, почему нас не проинформировали? Мы все это узнали спустя неделю. <…> Если бы нам честно и вовремя сказали, утечка чего произошла, мы бы настроили свою фильтрацию», — сказал он.

По данным BFM, загородные отели и гостевые дома возле местных водоемов продолжают принимать постояльцев. В одном из таких мест признались, что погибло много рыбы и что некоторые бронирования отменяют.

О гибели рыбы из-за разлива химикатов ранее написала сама мэр Евгения Хрусталева. Она сообщила 3 августа, что в очистке береговой линии участвуют жители города, сотрудники администрации и компании «Грасс-МО» (занимается оптовой торговлей. — Прим. RTVI), а также волонтеры из разных организаций.

«Стояла основная задача — собрать погибшую рыбу, чтобы снизить санитарную нагрузку на водоемы и не допустить ухудшения экологической ситуации», — объяснила она.

Подмосковное министерство экологии и природопользования сообщило, что из Гнилуши взяты пробы воды на проверку и планируется повторить отбор еще дважды. Для разбавления концентрации химикатов в реку сбрасывают чистую воду из скважины. После восстановления нормальных показателей воды в Гнилушу планируют запустить мальков, передает «Интерфакс».

В районе сгоревшего склада основную массу утекших химических веществ собрали в герметичные емкости ливневых сооружений. Дальнейший сбор осложняется аварийным состоянием склада, добавили в ведомстве.