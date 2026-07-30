Глава Тюменской области, жители которой пожаловались президенту на «токсичную жижу» в водопроводе, заверил, что вода «соответствует санитарным нормам». Однако из-за ее неприятного запаха и привкуса организованы мобильные пункты для набора чистой воды из машин-водовозов и временных колонок, сообщил Александр Моор.

Он признал, что показатели в районе водозабора из реки Туры «крайне низкие», что вызвано уникальным для региона сильным летним половодьем вследствие мощных осадков в Тюменской и Свердловской областях.

«Вода смыла с полей, болот и заливных лугов в реку Туру большое количество органических соединений. В обычных условиях при взаимодействии с кислородом они окисляются. Но сейчас органики столько, что естественный процесс самоочищения Туры не справляется», — рассказал Моор.

Уровень кислорода в пробах речной воды в 10-12 раз ниже нормы. Его дефицит приводит в том числе к гибели рыбы, продолжил глава региона. Из-за того, что органика не успевает окисляться, вода приобрела неприятный запах, пояснил Моор.

Тем не менее даже при плохом качестве исходной воды Метелевский водозабор из Туры продолжает работать и успешно очищает воду, заверил глава региона.

«На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозы для жизни и здоровья человека», — утверждает Моор.

Объясняя, почему водопроводная вода неприятно пахнет, он сказал, что активированный уголь, который поглощает запах, нельзя просто добавить в большем количестве при очистке, потому что он нейтрализует действие хлора.

«Поэтому, пока уровень воды в реке высокий, пока есть паводок, некоторые безопасные отклонения в составе воды и запах будут присутствовать», — констатировал губернатор.

По его словам, понимая недовольство жителей запахом и привкусом водопроводной воды, власти организуют 21 мобильную точку бесплатной раздачи чистой воды в Тюмени и 7 в Тюменском муниципальном округе — то есть в тех районах, которые обеспечиваются водой с Метелевского водозабора.

Еще 15 временных колонок для набора чистой воды установят в северной части Тюмени, на магистралях Велижанского водозабора, добавил Моор.

Как пишет «Тюмень онлайн», полный список точек рассылают управляющие компании в чатах. На сайте портала он также приводится. В публикации отмечается, что тюменцы «много дней» просили организовать привоз воды, но до сих пор в «Водоканале» отказывались это делать, ссылаясь на соответствие воды санитарным нормам.

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Портал сообщает, что на 30 июля уровень воды в Туре продолжает расти, но замедлился по сравнению с предыдущими днями. За сутки он прибавил 3 см и достиг 889 см. Отметка «опасное явление» (850 см) превышена на 39 см.

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Мэр Тюмени Максим Афанасьев ранее призвал жителей помочь защитить город от паводка — наполнять мешки песком и укреплять дамбы и насыпи. Все материалы для этого власти готовы предоставить. Добровольцы откликнулись и работают посменно, в том числе ночью, рассказывает URA.RU.

В Тюмени и Тюменском округе с 28 июля действует режим ЧС.