Департамент труда и социальной защиты населения Москвы в ответ на обращение депутата Госдумы Михаила Делягина рассказал о мерах поддержки детей и подростков в столице. Парламентарий предлагал создать для молодежи аналог программы «Московское долголетие». Ответ за подписью и. о. главы департамента Павла Келлера имеется в распоряжении RTVI.

Проект «Московское долголетие», крупнейшая программа для досуга, образования и оздоровления старшего поколения, вызывает интерес и получает много положительных отзывов, говорится в документе. При этом, отмечает департамент, развитию социализации и досуговой деятельности детей и подростков, их вовлечению в активный и здоровый образ жизни в Москве также уделяется особое внимание.

В каждом административном округе города работают подведомственные департаменту семейные центры — их сеть позволяет оказывать услуги семьям максимально рядом с местом проживания. Центры ведут профессиональную работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, и семьями социального риска. В них также организованы подростковые клубы для работы с детьми от 12 до 18 лет: помощь с самоопределением, выбором профессии, личностным развитием и приобретением навыков.

Ежегодно для подростков 14—17 лет в Москве проходит профориентационная программа «Лето в новом формате», включающая три проекта — «Лето моей карьеры», «ПРОГероев» и «Стажировки».

«Принимая в них участие, юные москвичи могут попробовать себя в востребованных профессиях, пройти стажировку в ведущих компаниях, получить практический опыт и заработать первые деньги. Партнеры программы — свыше 300 организаций, а также ведущие колледжи и вузы Москвы. В этом году к программе присоединятся более 3,5 тысячи ребят, а всего с момента запуска ее участниками стали уже свыше 20 тысяч подростков», — говорится в ответе департамента.

В городе также действует программа комплексной профориентации для девятиклассников — с технологиями виртуальной реальности, общением с карьерными наставниками, тестированием и профессиональными пробами в лабораториях и мастерских столичных колледжей. По данным департамента, в этом учебном году программа помогла определиться с образовательной и карьерной траекторией 80 тысячам ребят, а с 2023 года ее участниками стали свыше 200 тысяч человек. С начала 2026 года программу расширили и для учеников 10—11-х классов социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей — в ней уже приняли участие 13 тысяч старшеклассников, ежегодно планируется охватывать более 35 тысяч школьников.

В культурных центрах, самостоятельных библиотеках и структурных подразделениях «Московской дирекции по развитию культурных центров», подведомственных департаменту культуры, работают более 800 групп культурно-досуговых формирований для детей и молодежи, часть из них — на бесплатной основе, сообщил Келлер.

Департамент спорта Москвы (Москомспорт) реализует дополнительные образовательные программы спортивной подготовки для детей в рамках госпрограммы «Спорт Москвы», а также организует бесплатные секции для жителей всех возрастов, включая детей и подростков, говорится в ответе. Ежегодно в соответствии с Единым календарным планом в городе проводятся физкультурные и спортивные мероприятия для детей и подростков — участие в них бесплатное. Дети и подростки также могут участвовать в проекте «Мой спортивный район» — бесплатных круглогодичных тренировках на свежем воздухе.

Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги учреждений Москомспорта предоставляются бесплатно детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и инвалидам за счет городского бюджета, а детям других категорий и студентам-очникам федеральных и столичных вузов — по льготным ценам.

«С учетом реализуемых для юных москвичей программ и проектов различной направленности в настоящее время в Москве обеспечены условия для полноценного развития и социализации детей», — говорится в заключении ответа департамента.

Михаил Делягин назвал полученный ответ бюрократическим.

«Я в своем запросе говорю: «Вы хорошо поработали с пенсионерами, честь вам, хвала и слава, вы недосягаемый образец для всего мира, теперь давайте о детях позаботимся». На что мне отвечают: «А мы заботимся о детях из социально неблагополучных семей». Вопрос про Фому, ответ — про Ерему. Грамотные люди из мэрии ответ оформили в виде потока патоки», — сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что «пенсионеры — это прошлое, а дети — это будущее».

Принцип бюрократии: «у нас все хорошо прямо сейчас», поэтому бюрократии будущее не нужно», — заявил Делягин.