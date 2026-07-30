США заключили с Lockheed Martin крупнейший в истории контракт на производство перехватчиков PAC-3 MSE для системы Patriot, сообщили в компании, а также в Пентагоне. Сумма сделки — $58,62 млрд.

Как передает Reuters, новый договор заменяет прежнее годовое соглашение на $4,7 млрд, подписанное в апреле, и переводит программу в семилетний рамочный формат. Он охватывает закупки на 2026—2032 финансовые годы.

Соглашение заключено на фоне растущей нагрузки на американские запасы вооружений из-за конфликтов вокруг Ирана и Украины. По оценке военных экспертов, у США осталось менее 1 тыс. перехватчиков Patriot и менее 250 THAAD — двух ключевых систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые в последнее время активно применялись на Ближнем Востоке.

В Lockheed Martin — оборонном концерне со штаб-квартирой в Бетесде, штат Мэриленд — пояснили, что финансирование позволит выполнить обещание утроить производство модификации PAC-3 MSE к концу 2030 года и на 50% увеличить штат завода в Арканзасе. Ранее компания уже сообщала о планах довести выпуск перехватчиков PAC-3 до 2000 единиц в год.

До 2030 года Lockheed рассчитывает вложить в модернизацию более 20 предприятий в США от $8 млрд до $9 млрд, включая новые производственные центры в Алабаме и Арканзасе.

«Сегодняшнее объявление превращает замысел в реальность и дает отрасли долгосрочный сигнал спроса, который нужен, чтобы выстроить устойчивую цепочку поставок, увеличить производство и обеспечить военнослужащих критически важными системами со скоростью, которая требуется здесь и сейчас», — заявил замглавы Минобороны США по закупкам и обеспечению Майкл Даффи.

Глава Lockheed Martin Джим Тейклет назвал происходящее «шансом, который выпадает раз в поколение», и подчеркнул, что компания «не жалеет усилий в инвестициях, найме персонала и модернизации предприятий», выполняя программу реформы закупок военного ведомства.

Сделка соответствует политике администрации Дональда Трампа на ускорение выпуска вооружений. В январе глава Белого дома подписал указ, предусматривающий проверку подрядчиков, которые, по мнению Вашингтона, неэффективно исполняют государственные контракты, продолжая при этом направлять прибыль акционерам.

Как отмечает Reuters, оборонные компании в целом поддерживают переход к многолетним соглашениям, но указывают, что для расширения мощностей требуется одобрение финансирования со стороны Конгресса.

Прежде похожее рамочное соглашение было заключено с RTX, материнской компанией Raytheon. Оно должно со временем увеличить выпуск крылатых ракет Tomahawk примерно с 60 до 1000 единиц в год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios рассказал, что он попросил Дональда Трампа об экстренном «зимнем пакете» ракет Patriot для защиты энергетической инфраструктуры. По его словам, украинские запасы этих ракет почти исчерпаны, и именно этим объясняются недавние трудности при отражении атак в том числе на Киев.

Зеленский также сообщил, что на саммите НАТО в Турции обсуждал с Трампом возможность предоставления Украине лицензий на производство перехватчиков Patriot. По словам украинского президента, после встречи в Белом доме он провел переговоры с представителями Lockheed Martin и Raytheon — производителями Patriot.

При этом он признал, что даже в случае получения лицензий запуск крупносерийного производства займет от одного года до пяти лет, тогда как Киеву, по его оценке, необходимо 300 таких перехватчиков уже к зиме. «Нам нужны Patriot еще вчера», — сказал он. Трамп, по его словам, пообещал постараться помочь, но признал, что сделать это сложно из-за того, что перехватчики нужны и для действий против Ирана.

Кроме того, украинский лидер сообщил Axios, что Киев вместе с американскими оборонными компаниями изучает возможность модификации украинских баллистических ракет в противоракеты со схожими возможностями. «Это будет быстрее и дешевле», — отметил он.

PAC-3 MSE — кинетический перехватчик прямого попадания, который применяется в составе системы Patriot для поражения баллистических и крылатых ракет, а также самолетов.