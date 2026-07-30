С начала года в Германии от воздействия высоких температур в период экстремальной жары умерли около 9,8 тыс. человек. Такие данные приводит Институт Роберта Коха (RKI) в своем еженедельном отчете.

Этот показатель превышает число жертв жары за последнее десятилетие. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2018 году, когда за весь год от перегрева скончались около 9 тыс. человек.

При этом с января по 19 июля 2026 года жертв жары оказалось больше, чем за три предыдущих года вместе взятых — с 2023 по 2025 год.

Более половины смертей в этом году связаны с волной жары во второй половине июня, когда во многих регионах температура достигала +40°C. По данным RKI, в период с начала апреля по 12 июля было зарегистрировано 7,9 тыс. таких случаев — и всего лишь за одну неделю с 13 по 19 июля к ним добавились еще 1,9 тыс.

Особенно уязвимыми перед жарой оказались пожилые люди. Более 5,4 тыс. умерших (5 420) были в возрасте 85 лет и старше. В группе 75—84 лет скончались 2 460 человек, 65—74 лет — 1 260, младше 65 лет — 630. Среди погибших больше женщин, однако это объясняется их более высокой долей в старших возрастных группах.

В некоторых случаях причиной смерти становился тепловой удар, но чаще, по данным института, летальный исход был вызван сочетанием воздействия жары и уже имеющихся хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых, почечных и легочных патологий.

Врачи указывают, что жара как прямая причина смерти редко фигурирует в свидетельствах о смерти, поэтому реальное число жертв вычисляется методом сравнения смертности в жаркие и обычные летние недели.

Оценки RKI основаны на данных 52 метеостанций Немецкой метеорологической службы. На неделе с 13 по 19 июля средняя температура составила +20,9°C, превысив отметку в +20°C в 12 федеральных землях. Особую опасность для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями представляют так называемые тропические ночи, когда температура не опускается ниже +20°C. В некоторых городах Германии с начала июня по середину июля насчитывалось более десяти таких ночей, а во Франкфурте-на-Майне — 13.

Глава Федерального агентства по охране окружающей среды Дирк Месснер заявил, что обеспокоен недостатком общественного внимания к проблеме.

«Я нахожу раздражающим то, как мало мы говорили о нескольких тысячах смертей от жары в конце июня и начале июля. Кажется, эти жертвы остаются невидимыми», — сказал он.

Его ведомство прогнозирует, что из-за климатических изменений ситуация будет только ухудшаться.

«Если мы оглянемся на сегодняшний день через пять или десять лет, то с большой уверенностью скажем, что 2026 год был относительно прохладным», — спрогнозировал Месснер.

По расчетам Федерального агентства по охране окружающей среды, к середине ХXI века количество дней с экстремальной жарой в Германии может увеличиться на десять в год, а в Берлине летом регулярно будет столь же жарко, как сейчас в Мадриде.

В то же время на фоне июньской жары в Германии развернулась дискуссия о необходимости усиления мер защиты от перегрева. Оппозиционные партии потребовали увеличить инвестиции в оснащение больниц, домов престарелых и детских садов системами охлаждения.

По оценкам экспертов и правозащитников, многие учреждения до сих пор плохо подготовлены к волнам жары. Правительство страны, в свою очередь, ссылается на ответственность федеральных земель и местных властей за решение этих вопросов.