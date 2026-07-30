Австралийское Управление уполномоченного по вопросам электронной безопасности (Office of the eSafety Commissioner) подало иск в Федеральный суд против Telegram, обвинив платформу в систематическом отказе удалять террористический и экстремистский контент. Об этом заявила глава ведомства Джули Инман Грант, передает ABC News.

В случае доказательства нарушений закона о безопасности в интернете компании грозит штраф в размере до $54,6 млн австралийских долларов ($38 млн США). Разбирательство станет одним из самых значительных юридических вызовов Telegram в Австралии по вопросу распространения экстремистских материалов.

По данным регулятора, в мессенджере длительное время оставались доступными видеозаписи терактов в мечетях Крайстчерча в 2019 году и стрельбы в супермаркете в Буффало в 2022 году, а также кадры казней, совершаемых боевиками «Исламского государства»*. Инман Грант заявила, что этот контент находился в открытом доступе «долгое время» после того, как по нему поступали сигналы, — иногда до трех месяцев.

«Мы утверждаем, что Telegram не смог обнаруживать, сдерживать и пресекать протеррористические материалы», — заявила она.

По ее словам, платформа не удаляла противоправный контент после того, как узнавала о его существовании, в том числе после жалоб австралийских пользователей.

Уполномоченный подчеркнула, что сохранение подобных материалов на платформе «способствует десенсибилизации, нормализации и иногда радикализации» пользователей, а также иногда используется для планирования атак.

Она отметила, что в условиях «повышенного уровня угроз безопасности» в Австралии после теракта в Бонди в декабре прошлого года «как никогда важно», чтобы цифровые платформы выполняли свои обязательства по защите сообщества.

Иск стал результатом расследования, начатого в марте 2024 года. По словам Инман Грант, взаимодействие с Telegram было крайне затруднительным: компания не реагировала на запросы на протяжении пяти месяцев, прежде чем начала сотрудничать.

Представитель Telegram заявил, что команда мессенджера отвергает обвинения и намерена оспаривать их в суде. В компании подчеркнули, что ее «обширные» антитеррористические усилия «хорошо задокументированы», и утверждают, что заблокировали более 150 тыс. сообществ, связанных с террористами, и удалили более 200 млн единиц террористического контента.

Это не первый юридический конфликт для мессенджера. В 2024 году основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции по обвинению в пособничестве преступлениям, совершаемым на платформе. Вчера ФСБ РФ анонсировала объявление бизнесмена в международный розыск по уголовному делу о содействии террористической деятельности.

Уполномоченный по вопросам электронной безопасности Австралии напомнила, что ее ведомство не выдает лицензии интернет-платформам, но имеет право обратиться в Федеральный суд с требованием заблокировать сервис на территории страны. Она подчеркнула, что раньше никогда не пользовалась этими полномочиями, но не исключила такого сценария в зависимости от исхода дела.

В феврале 2025 года eSafety уже оштрафовало Telegram на $1 млн австралийских долларов за несвоевременные ответы на запросы о противодействии детской порнографии и экстремистскому контенту.

Иск против Telegram стал первой попыткой eSafety Commissioner принудительно применить вступившие в силу год назад онлайн-кодексы и стандарты в отношении незаконных материалов. Министр связи Австралии Аника Уэллс заявила, что правительство не потерпит неспособности крупных технологических компаний предотвращать и удалять протеррористический контент.

По словам Уэллс, Telegram должен объяснить австралийским пользователям и Федеральному суду, почему он предположительно не соблюдал законы страны.

* Организация признана в России террористической и запрещена