Депутаты Госдумы от КПРФ предложили закрыть лазейку для отказа от приема в 10-е классы и разрешить получать среднее общее образование всем желающим ученикам. Как сообщил RTVI депутат Госдумы Юрий Афонин, такой законопроект внесен в Госдуму.

Парламентарии, среди которых также Нина Останина и Олег Смолин, предложили исключить из законодательства норму о проведении индивидуального отбора в 10—11-е классы по результатам ОГЭ.

«В последнее время мы получаем огромное количество сигналов о том, что во многих регионах руководство школ ограничивает возможность детей, окончивших девять классов, продолжить обучение в 10—11 классах. Для этого используется лазейка в законе — право проводить индивидуальный отбор учащихся для обучения в старших классах по количеству баллов, набранных на ОГЭ. При этом зачастую установленный проходной балл намного превышает минимальный балл, подтверждающий нормальное освоение образовательной программы», — рассказал RTVI Афонин.

В результате 15-16-летние подростки, не попав в 10-й класс, вынуждены спешно искать другую жизненную дорогу, часто непродуманно поступать в первые попавшиеся колледжи, хотя до этого планировали получать высшее образование, «многим ребятам это буквально ломает судьбу на старте», заявил депутат.

«Каждый нормально успевающий ребенок, который хочет окончить полный курс средней школы, должен иметь такую возможность. При этом мы, конечно, поддерживаем курс на возрождение той мощной системы подготовки квалифицированных рабочих кадров, которая существовала в СССР, но это возрождение должно опираться на осознанный и добровольный выбор рабочей профессии», — подчеркнул собеседник RTVI.

Действующая норма об «индивидуальном отборе» в старшие классы заставляет родителей нанимать для своих детей репетиторов не только в старшей школе, но чуть ли не с младших классов, добавил Афонин.

«И, конечно, менее обеспеченные семьи неизбежно проигрывают в этой многолетней дорогостоящей гонке. Но для успешного развития страны абсолютно необходимо, чтобы каждый ребенок имел равные образовательные возможности независимо от толщины кошелька его родителей», — заявил парламентарий.

В случае принятия Госдумой законопроекта (имеется в распоряжении RTVI), нормы вступят в силу с января 2027 года.