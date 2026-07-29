Обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова пока не влекут юридических последствий для обычных пользователей мессенджера. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил юрист PGR agency Юрий Бастрыкин.

По его словам, до тех пор, пока Telegram не признан экстремистским, пользователям не грозят последствия за покупку подарков или Premium-подписки. Если же сервис впоследствии полностью заблокируют и запретят, ситуация, по оценке юриста, усложнится: такие платежи могут расценить как непрямое финансирование запрещенной деятельности.

Бастрыкин добавил, что в случае признания Telegram экстремистским возможна аналогия с продуктами Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной.

По его словам, за вход на такие площадки, использование средств обхода блокировки и публикацию не запрещенного законом контента в России не преследуют, однако использование брендированной символики Telegram в таком случае станет незаконным.

«Но использовать брендированную символику Telegram станет незаконно», — заключил юрист.

На этом фоне замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с RTVI посоветовал пользователям пока воздержаться от новых платных подписок в Telegram, покупки валюты Ton и других денежных переводов в адрес компании Дурова.

При этом депутат подчеркнул, что сейчас речь идет именно о Дурове как о физическом лице, тогда как сам сервис, по его словам, работает в России с ограничениями и не признан ни террористическим, ни экстремистским.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности