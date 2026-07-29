В Азербайджане четверо мужчин, прошедших осенью 2025 года по улицам Баку с флагами СССР и Азербайджанской ССР, получили сроки от полутора до двух лет. Об этом сообщает агентство АПА.

Низаминский районный суд приговорил двоих из них — Эльчина Байрамлы и Мехмана Зейналова — к полутора годам лишения свободы. Еще двое — Абдулла Ибрагимли и Ибрагим Асадли — получили по два года.

В сообщении агентства говорится, что в ноябре мужчины пытались провести шествие с советскими флагами «в целях пропаганды коммунистической идеологии». Видеозаписи распространились в соцсетях, после чего сотрудники МВД задержали организаторов и возбудили уголовное дело.

Азербайджанское законодательство не запрещает ни советскую символику, ни коммунистическую идеологию, однако период нахождения республики в составе СССР оценивается критически.

Задержанным предъявили обвинение по ст. 233 УК Азербайджана — в организации действий, нарушающих общественный порядок, либо активном участии в таких действиях.

По версии следствия, мужчины арендовали офис, действовали группой при поддержке и на средства другого государства, а также периодически проводили собрания. О каком именно государстве идет речь, не уточняется.

Как сообщало АПА, при обысках в офисах и квартирах задержанных следователи нашли и изъяли «большое количество материалов, флагов, экземпляров книг, пропагандирующих радикализм», а также компакт-диски и другие электронные носители.