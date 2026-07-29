В сланцевых скважинах в штате Мичиган ученые обнаружили сотни видов грибков, а также тихоходок, обитающих в полной темноте на глубине в полкилометра. Эти сообщества образуют целую пищевую цепочку, в которой найдены ранее неизвестные виды грибков, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The ISME Journal.

Американские ученые под руководством Квинн Мун из Мичиганского университета обнаружили на глубине нескольких сотен метров уникальную сложную экосистему, состоящую из грибов и других микроорганизмов.

Находка была сделана в позднедевонской сланцевой формации Антрим в Мичиганском бассейне США — одном из крупнейших в мире источников сланцевого газа. Ранее ученые находили в этих отложениях бактерии и археи, простейшие организмы, относящиеся к прокариотам, однако присутствуют ли среди этих сообществ более сложные эукариоты (ядерные микроорганизмы), оставалось неясным.

Пробы воды были взяты из действующих восьми скважин глубиной от 247 до 556 метров. Затем воду отфильтровали и провели анализ осадка на наличие ДНК микроорганизмов.

Всего было выделено 689 отдельных видов грибов, из которых 13 видов ученые описали впервые.

«Среди основных классов грибов оказались агарикомицеты и дотидеомицеты, наряду с грибами-деструкторами стойких соединений углерода», — говорится в исследовании.

Используя методы генетического анализа, ученые установили, что по содержанию клеток различных грибов — порядка 250 штук в одной капле — вода из скважины сопоставима с океанской.

Исследователи обнаружили на этих глубинах и более сложные организмы. Среди них — известные своей неприхотливостью тихоходки (tardigrade), черви нематоды и заднежгутиковые паразиты ихтиоспориды. Эти организмы образуют пищевую сеть: одни микробы едят других, а третьи — паразитируют на первых.

С помощью изотопного анализа ученые установили, что заполняющая подземные слои вода, скорее всего, образовалась при таянии древних ледников, покрывавших Мичиган в последнюю ледниковую эпоху, и последний раз контактировала с поверхностью около 11 тыс. лет назад.

По словам исследователей, микроорганизмы были занесены на глубину с талой водой через поры и трещины в породах, обосновались там и стали питаться органикой. По углекислому газу и метану в образцах ученые определили, что основной источник энергии для найденных микроорганизмов — органика, содержащаяся в породах.