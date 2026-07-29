В сланцевых скважинах в штате Мичиган ученые обнаружили сотни видов грибков, а также тихоходок, обитающих в полной темноте на глубине в полкилометра. Эти сообщества образуют целую пищевую цепочку, в которой найдены ранее неизвестные виды грибков, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The ISME Journal.

Американские ученые под руководством Квинн Мун из Мичиганского университета обнаружили на глубине нескольких сотен метров уникальную сложную экосистему, состоящую из грибов и других микроорганизмов.

Находка была сделана в позднедевонской сланцевой формации Антрим в Мичиганском бассейне США — одном из крупнейших в мире источников сланцевого газа. Ранее ученые находили в этих отложениях бактерии и археи, простейшие организмы, относящиеся к прокариотам, однако присутствуют ли среди этих сообществ более сложные эукариоты (ядерные микроорганизмы), оставалось неясным.

Пробы воды были взяты из действующих восьми скважин глубиной от 247 до 556 метров. Затем воду отфильтровали и провели анализ осадка на наличие ДНК микроорганизмов.

John Megahan, University of Michigan

Всего было выделено 689 отдельных видов грибов, из которых 13 видов ученые описали впервые.

«Среди основных классов грибов оказались агарикомицеты и дотидеомицеты, наряду с грибами-деструкторами стойких соединений углерода», — говорится в исследовании.

Используя методы генетического анализа, ученые установили, что по содержанию клеток различных грибов — порядка 250 штук в одной капле — вода из скважины сопоставима с океанской.

Исследователи обнаружили на этих глубинах и более сложные организмы. Среди них — известные своей неприхотливостью тихоходки (tardigrade), черви нематоды и заднежгутиковые паразиты ихтиоспориды. Эти организмы образуют пищевую сеть: одни микробы едят других, а третьи — паразитируют на первых.

С помощью изотопного анализа ученые установили, что заполняющая подземные слои вода, скорее всего, образовалась при таянии древних ледников, покрывавших Мичиган в последнюю ледниковую эпоху, и последний раз контактировала с поверхностью около 11 тыс. лет назад.

По словам исследователей, микроорганизмы были занесены на глубину с талой водой через поры и трещины в породах, обосновались там и стали питаться органикой. По углекислому газу и метану в образцах ученые определили, что основной источник энергии для найденных микроорганизмов — органика, содержащаяся в породах.

«В течение долгого времени не было доказательств того, что эукариоты могут в изобилии жить глубоко под землей. Люди находили их следы в ДНК, выделенной из среды (environmental DNA), но их считали занесенными или неактивными», — пояснил Мун.