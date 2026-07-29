Власти ОАЭ передали российским силовикам в Дубае блогера Лусик Карапетян, которая находилась в розыске по обвинению в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК — до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщили Генпрокуратура РФ и пресс-центр МВД со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По версии Генпрокуратуры, с декабря 2020 года по апрель 2021 года Карапетян, действуя в составе организованной группы, похитила у граждан 85 тыс. рублей. Как утверждает надзорное ведомство, она привлекала людей через соцсети: публиковала фото и видео, демонстрирующие якобы высокий уровень достатка, и рекламировала инвестиционные услуги с обещанием высокой доходности.

В Генпрокуратуре также сообщили, что после возбуждения дела фигурантка скрылась от следствия, была заочно арестована и объявлена в международный розыск. Запрос о выдаче направили после ее задержания на территории ОАЭ.

При этом МВД описывает обстоятельства дела иначе. По версии ведомства, в 2022 году женщина организовала в столичном регионе группу, участники которой похищали деньги граждан под предлогом инвестиционных программ. Людям, как утверждает МВД, обещали заработок за счет ставок на матчи и другие спортивные события в букмекерских конторах.

«Однако обещанное не исполнялось, а полученные преступным путем средства похищались», — сказано в релизе МВД.

Сумма похищенного там не указывается.

В Генпрокуратуре отмечают, что Карапетян скрылась от органов предварительного расследования, в связи с чем ей в связи с чем ее заочно арестовали и объявили в международный розыск. По информации Волк, Карапетян задержали в ОАЭ в августе 2023 года. В связи с этим российские органы направили запрос о ее выдаче, который был удовлетворен. Для дальнейших следственных действий женщину доставили в Москву.

Baza пишет, что Карапетян также проходит по делу другого блогера-миллионника, известного как Хиза (настоящее имя Хизри Запиров). Он был задержан в Москве в марте 2022 года, Baza и канал «112» называли Лусик Карапетян его PR-директором.

В 2023 году Хиза был осужден за мошенничество, в июле 2025 года он вышел на свободу после двух лет тюрьмы. В ноябре того же года его снова задержали — на этот раз в Дубае. Блогер тогда написал в соцсети, что летел в Доху (Катар) на турнир по смешанным единоборствам, но во время пересадки в столице ОАЭ его отвезли в отделение, изъяли телефон и запретили выезд из страны. Официально Генпрокуратура и МВД в своих сообщениях эту связь не упоминают.